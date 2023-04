Monen ensimmäinen hoitokontakti mielenterveysasioissa on sairaalan psykiatrinen osasto. Osastolla on jatkuvasti nuoria ylipaikoilla.

Pohjois-Pohjanmaalla nuorten tarve psykiatriselle hoidolle on räjähtänyt viime vuosina.

Liian suuri potilasmäärä oli edelleen maaliskuussa suuri ongelma Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) nuorisopsykiatrian osastoilla.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki osastoille yllätyskäynnin 21. maaliskuuta, koska se oli viime vuoden aikaan saanut useita kanteluita nuorisopsykiatrian potilas­turvallisuudesta.

Lisäksi aluehallinto­virasto sai helmikuussa kantelun, jonka mukaan alaikäisiä nuoriso­psykiatrian potilaita on alettu hoitaa aikuis­psykiatrian osastolla paikka­pulan takia.

Avi halusi selvittää käynnillään myös, miten ala­ikäisten potilaiden hoito oli järjestetty erillään aikuisista.

Oulun yliopistollisen sairaalan nuoriso­psykiatrian osasto on 13–17-vuotiaille. Paikkoja on 22. Osasto on jaettu kahteen osaan, vastaanotto-osastoon 86A ja tutkimus- ja hoito-osastoon 86B.

A-puolella annetaan ensiapua akuutteihin psyykkisiin oireisiin ja B-puolen tehtävä on tarjota laajoja psykiatrisia tutkimuksia nuorille.

Avin raportin mukaan psykiatrian osaamis­keskuksen johtaja Juha Karvonen ja osaston­ylilääkäri Kristiina Moilanen kertoivat tarkastus­käynnillä, että nuoriso­psykiatrian osastolla on jatkuvasti potilaita ylipaikoilla. Osa nuorista on joutunut nukkumaan lattialla patjoilla.

Osaston täyttöaste on pääasiassa vaihdellut 130 prosentin ja 200 prosentin välillä.

Hoitajapula näkyy niin, että osastolla on ollut päivittäin töissä 6–8 sijaista.

Avin raportin mukaan nuoriso­psykiatrian potilaita ei pystytä ottamaan hoitoon lähetteillä, sillä suoraan päivystyksestä tulevat potilaat täyttävät kaikki potilas­paikat ja ylikin.

Maaliskuun tarkastus­käyntiä edeltäneen kuukauden ajan nuoriso­psykiatrian osastot 86A ja 86B olivat ilmoittaneen päivittäin Oysin päivystykseen, kuinka monta potilasta osasto pystyy ottamaan kunakin päivänä vastaan.

Juha Karvosen ja Kristiina Moilasen mukaan tilanteeseen vaikuttivat syömishäiriö­potilaiden pitkät hoito­jaksot, potilaiden itse­tuhoisuuden lisääntyminen ja potilas­määrän yleinen kasvu. Syömishäiriö­potilaita on noin puolet osaston kaikista potilaista.

Avin tarkastajien käynti­päivänä kaksi nuoriso­psykiatrian potilasta oli sijoitettu tahdosta riippumattomaan hoitoon aikuis­psykiatrian osastolle. Perusteena oli, että aikuis­psykiatrian osastolla on paremmat valmiudet ehkäistä tilanteita, joissa nuori vahingoittaisi muita potilaita.

Osaamis­keskusjohtaja Juha Karvosen mukaan osastoilla näkyy myös se, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi­alueella on hyvin eritasoisia perustason mielenterveys­palveluita nuorille. Osan potilaista ensimmäinen hoito­kontakti on hoito suljetulla psykiatrisella osastolla.

Pohjois-Suomen avin tarkastajat kehottivat Oysin nuoriso­psykiatriaa korjaamaan tarkastuksessa havaitut epäkohdat, joista tärkein ongelma on jatkuva ylikuormitus. Lisäksi raportissa pyydettiin lisäselvitys lääkehoito-ohjelmasta, itsemäärämis­oikeuden rajoittamisen ohjeet ja kahden aikuisten osastolle sijoitetun alaikäisen potilas­asiakirjat.

Lue lisää: Työntekijät kantelivat sairaalan kriisi­tilanteesta – ”Nuoret, jotka eivät ole vaarassa tappaa itseään, on laitettu kotilomalle”

Lue lisää: Pekan 14-vuotias tytär ei suostunut syömään mitään – Hoidoksi tarjottiin keskustelu­apua viikkojen päästä