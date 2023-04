Lapualla järjestettiin sunnuntaina vapaaehtoisten suuretsintä marraskuussa kadonneen 16-vuotiaan Rasmus Takaluoman löytämiseksi.

”Oli ihana nähdä, miten ihmisiä oli tullut ympäri maakuntaa, ihan Kauhajoelta asti”, huokaa Riitta Kangasluoma.

Kangasluoma oli sunnuntaina Lapualla järjestämässä marraskuussa kadonneen 16-vuotiaan Rasmus Takaluoman etsintöjä. Operaatioon osallistui yli 200 vapaaehtoista.

Takaluoma on Kangasluomalle tuttu. Hän on tuntenut pojan äidin jo nuoruusvuosista saakka.

”Tietysti on hyvä olo siitä, että mitään ei löydetty, koska emme haluaisi löytää Rasmusta tuolta maastosta”, Kangasluoma sanoo.

”Sitten toisaalta on se, että pian on puoli vuotta takana ja sitä haluaisi, että asia saataisiin loppuun, että tietäisimme, missä hän on ja mitä on tapahtunut.”

Takaluoma katosi marraskuisena viikonloppuna sen jälkeen, kun hänet oli poistettu alaikäisenä ravintola Lapuahovista.

Viimeinen varma havainto hänestä on 12. päivältä marraskuuta ravintolan ulkopuolelta, josta hän lähti kohti kotia. Vanhemmat tekivät pojastaan katoamisilmoituksen seuraavana päivänä.

Takaluoman katoaminen on saanut runsaasti huomiota julkisuudessa. Poliisi ja Takaluoman etsijät ovat saaneet satoja vinkkejä ympäri Suomea.

Sunnuntain etsintään osallistuneet olivat pääosin Lapualta ja sen lähiseudulta. Etsijöillä oli käytettävissään kauko-ohjattavia kamerakoptereita ja koiria. Etsintöjä suoritettiin myös Lapuanjoella.

Kangasluoman mukaan tietoa vapaaehtoisesta etsintäoperaatiosta levitettiin pääosin hänen sosiaalisen median kanaviensa kautta. Kangasluomalla on tilit sekä Instagramissa että Facebookissa.

”Teimme ilmoituksen minun someeni, koska Rasmuksen äidillä ei ole mitään sosiaalisen median alustaa käytössään.”

Kangasluoman tuttava on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa eli vapepassa.

”Kävimme hänen kanssaan edellisenä päivänä kahvilla ja mietimme niitä alueita, joita lähdetään sulkemaan pois. Ajatuksena oli, että jos Rasmus olisi siitä lähtenyt kävelemään jonnekin, niin mitkä ne suunnat olisivat voineet olla.”

Kangasluoma kertoo, että etsijät kävivät tarkkaan läpi muun muassa Lapuan raviradan maaston. Apuna oli puolenkymmentä kauko-ohjattavaa kuvauskopteria, joiden avulla peltoaukeat oli nopea tutkia.

Etsijät käyttivät apunaan karttoja, joihin oli merkitty alueet, minne eri ryhmät lähetettiin. Tutkitut alueet merkittiin ylös omaan karttaansa.

”Yhteen tilanteeseen jouduimme soittamaan poliisin, koska ohjeistuksena oli, että jos jotain epäilyttävää löytyy, kukaan ei mene koskemaan siihen.”

Etsijät löysivät paikan, josta oli myllerretty maata aivan kuin joku olisi kaivanut siinä. Poliisi kävi tarkistamassa asian. Läheisyydessä oli myös kaksi koiraa merkinnyt paikkoja, joista kerrottiin poliisille.

Takaluoman vanhemmat ovat Kangasluoman mukaan olleet aika ajoin yhteydessä poliisiin ja kysyneet, missä vaiheessa tutkimus etenee ja milloin poliisi ryhtyy järjestämään etsintöjä.

”Valitettavasti poliiseja ei tunnu tämä asia hirveän aktiivisesti kiinnostavan. Vähän tuntuu poliisilla olevan se ajatusmalli, että nuoria nyt vain katoaa, että kyllä ne sieltä joskus kotiin tulee”, Kangasluoma kritisoi.

Hänen mukaansa ei ole ollut merkkejä siitä, että Takaluoma olisi halunnut kadota. Hänestä Takaluoma ei myöskään ole luonteeltaan sellainen, että olisi tarkoituksella perheeltään piilossa.

”Hän tietää varsin hyvin äitinsä, isänsä ja sisarustensa hädän.”

Kangasluoman mukaan vapaaehtoiset aikovat kokoontua etsintöihin uudelleen parin viikon päästä. Silloin viimeisetkin jäät ovat lähteneet vesistöistä ja lumilaikut metsistä.

”Paljon käytetään aikaa sen miettimiseen, mitkä ovat kaikki vaihtoehdot, kenen kanssa hän olisi voinut mennä jonnekin”, hän sanoo.

”Se tuntuu välillä niin turhauttavalta, kun mikään ei johda mihinkään. Aina on vesiperä.”