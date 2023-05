Ikäihmiset ajattelivat asuvansa uudessa senioritalossa loppuun asti, mutta Attendo irtisanoi vuokrasopimukset jo kolme vuotta talon valmistumisesta. Hoivayhtiö suunnittelee tilalle mielen­terveys­kuntoutujien tukipalveluita.

Kuopiolainen Laila Helander, 90, on asunut Attendon senioriasunnossa kaksi vuotta. Nyt Attendo on irtisanonut vuokrasopimuksen. Helanderin on etsittävä uusi koti ja muutettava.

Tämä voisi olla vaikka loppuelämän koti, miettivät kuopiolaiset Laila Helander, Marsa Koponen ja Sirkka Kettunen muuttaessaan hoivayhtiö Attendon senioritaloon. Maaliskuun loppu toi kuitenkin yllätyksen.

Attendo irtisanoi heidän asuntojensa vuokrasopimukset vain kolme vuotta talon valmistumisen jälkeen. Yhtiö ilmoitti syyksi asuntojen vähäisen kysynnän.

Nyt Attendo suunnittelee asuntoihin mielenterveyskuntoutujien tukipalveluita. Hoivakoti jatkaa toimintaansa.

Senioritalo sijaitsee Kuopion matkakeskuksen yhteydessä, vuonna 2020 valmistuneessa Kuopion Portti -tornitalossa. Sen neljännessä kerroksessa on Attendon tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa vanhuksille ympärivuorokautista hoivaa.

Saman talon kerroksissa 5–8 Attendolla on asuntoja, joita se on vuokrannut itsenäisesti asuville ikäihmisille. He ovat voineet ostaa yhtiöltä esimerkiksi ateria-, siivous- ja pyykkäyspalveluita tai vuokrata turvarannekkeen.

Talossa on myös muita asuntoja.

Tämä asumismuoto on ollut mieluisa Attendon senioriasunnoissa vuokralaisina asuneelle naiskolmikolle.

90-vuotias Helander, 85-vuotias Koponen ja 83-vuotias Kettunen ovat käyneet hoivakodissa syömässä ja seurustelemassa ikätovereidensa kanssa. Sairaanhoitopalveluita ja muita palveluita he ovat voineet ostaa tarpeen mukaan.

”Alakerrassa on kauppa ja kukkakauppa. Tästä pääsee hyvin torille, museoon, kirjastoon ja hautuumaalle, jossa on kymmeniä penkkejä, jonne voi mennä kuuntelemaan linnunlaulua. Voisi elää itsenäistä elämää pitkään”, Laila Helander kertoo.

Kuopiolaiset Marsa Koponen (vas.), Laila Helander ja Sirkka Kettunen ovat viihtyneet hyvin Attendon senioriasunnoissa eivätkä haluaisi muuttaa. Kuvassa kolmikko on Helanderin parvekkeella.

Nyt senioriasuntojen asukkaiden on kuitenkin etsittävä uudet kodit. Asukkaat ja heidän läheisensä ovat olleet häädöstä järkyttyneitä, hämmentyneitä ja vihaisia.

”En hyväksy tätä ollenkaan. Tämä sotii minun oikeudentuntoani vastaan”, Marsa Koponen sanoo.

Ikäihmisten irtisanomisista on käyty Kuopiossa vilkasta keskustelua. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Yle ja Savon Sanomat.

”Attendo markkinoi aikoinaan näitä asuntoja ajatuksella, että tässä on teillä loppuiän koti. Tähän saa ostettua palveluita tarpeen mukaan. Ja kun oma toimintakyky alentuu, on mahdollisuus siirtyä hoivakodin puolelle. Kahden kolmen vuoden kuluttua kävikin näin”, sanoo Laila Helanderin tytär Hanna Hynninen.

Senioriasukkaat ja heidän läheisensä ovat valittamassa häädöstä. Osa asukkaista on jo tehnyt reklamaation irtisanomisesta Attendolle. He harkitsevat myös kantelua kuluttajaviranomaiselle ja alue­hallinto­viran­omaiselle.

”On vaikea uskoa, että tämä peruuntuisi, mutta asukkailla oli halua kääntää kaikki kortit, että he saisivat oikeutta itselleen. Tämä on ollut Attendolta harkittu suunnitelma saada senioriasunnot tyhjäksi, jotta yhtiö voi hakea uutta lupaa tyhjänä oleviin tiloihin”, Hynninen sanoo.

Attendo on pahoitellut asukkaille ja heidän läheisilleen aiheuttamaansa mielipahaa ja hämmennystä sekä todennut epäonnistuneensa asiaa koskeneessa viestinnässään. Yhtiö kertoo joustavansa aikataulussa ja auttavansa asukkaita uuden asunnon etsinnässä ja muuttojärjestelyissä.

Attendon mukaan irtisanomisten syynä on senioriasuntojen odotettua huonompi kysyntä: 32 asunnosta vain 15 on saatu vuokrattua ikäihmisille. Loput 17 on vuokrattu väliaikaisesti opiskelijoille.

” ”Valitettavasti tilanne on ollut se, että tälle palvelulle ei ole ollut kysyntää.”

Attendon ikäihmisten palveluiden johtaja Esko Sutelainen kertoo, että senioriasunnoille arvioitiin olevan Kuopiossa tarvetta, kun tornitalon suunnitelmista ja rakentamisesta päätettiin vuosia sitten.

”Useampi vuosi alueella on tehty töitä sen eteen, että meillekin olisi voinut muuttaa senioriasukkaita. Valitettavasti tilanne on ollut se, että tälle palvelulle ei ole ollut kysyntää.”

Sutelaisen mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialue on todennut, että alueella on parhaillaankin yli tuhat senioriasuntopaikkaa ja asunnoissa on myös hyvin tilaa.

”Emme voisi edes harkita tällaista toimenpidettä, jos alueella ei olisi vapaita senioriasuntoja.”

Attendo suunnittelee järjestävänsä senioreilta vapautuviin asuntoihin mielen­terveys­kuntoutujien tukipalveluita.

Sutelaisen mukaan hoivayhtiö on ollut asiasta yhteydessä hyvinvointialueeseen ja mielenterveyskuntoutujien tukipalveluille on nyt alueella tarvetta. Hyvinvointialue on kilpailuttamassa toimintaa loppuvuodesta.

Laila Helander (vas.), Marsa Koponen ja Sirkka Kettunen katselemassa maisemia Helanderin parvekkeella Kuopion Portin tornitalon seitsemännessä kerroksessa. Kettunen ja Koponen asuvat Helanderin ylä- ja alapuolella. Kettusen puoliso asuu neljännen kerroksen hoivakodissa. Talossa on hoivakodin ja senioriasuntojen lisäksi muita asuntoja.

Sirkka Kettunen on yhä epätietoinen tulevasta. Hänen on mietittävä muuttoa paitsi omalta kannaltaan myös neljännen kerroksen hoivakodissa asuvan aviopuolisonsa kannalta.

Kettuset muuttivat Attendon senioriasuntoon yhdessä, mutta viime syksynä puolison kunto heikkeni niin, että hän siirtyi hoivakodin asukkaaksi. Saman talon asukkaina avioparin tapaamiset ovat järjestyneet helposti ja sujuvasti.

Kettunen miettii yhä, mistä löytyisi jatkon kannalta toimiva ratkaisu. Tilannetta varjostaa myös se, että hänet häädetään senioriasunnosta jo toistamiseen: kolme vuotta sitten hoivayhtiö Mehiläinen antoi Kettuselle ja hänen miehelleen häädön Mehiläisen senioriasunnosta.

”Ja samasta syystä!” Kettunen sanoo.

Hänen mukaansa asukkaille kerrottiin tuolloinkin, että häätöjen taustalla ovat hoivayhtiön suunnitelmat mielenterveys- tai päihdekuntoutujien asumispalveluista.

Mehiläisen asunnosta lähdettyään Kettuset muuttivat Attendon senioriasuntoon.

” ”Vaikka Attendo peruisikin tämän, en enää missään tapauksessa haluaisi jäädä.”

Serkukset Laila Helander ja Marsa Koponen muuttivat Attendon senioritaloon kaksi vuotta sitten yhteistuumin jäätyään leskiksi samoihin aikoihin.

Häätöilmoituksen jälkeen Helander on käynyt tyttärensä kanssa katsomassa muita senioriasuntoja. Nykyisen kodin veroista asuntoa ei ole toistaiseksi löytynyt. Helander ei halua kiirehtiä muuttopäätöksen kanssa.

Sen sijaan Koponen on jo etsinyt uuden kodin, koska nykyiseen kotiin ei voi jäädä. Hän on löytänyt mieleisensä paikan kuopiolaisesta yksityisestä palvelutalosta.

”Vaikka Attendo peruisikin tämän, en enää missään tapauksessa haluaisi jäädä. Olen niin sydämistynyt.”