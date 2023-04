Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Jyväskylä katkaisi lähes 60 vuotta vanhat suhteet, ja nyt se on suomalaistamassa aukion nimen

Syynä nimenvaihdokseen on Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainassa. Aukio on nimetty venäläiskaupunki Jaroslavlin mukaan, joka on ollut Jyväskylän ystävyyskaupunki jo vuodesta 1966.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Jaroslavlin aukio Jyväskylässä kuvattuna vuonna 2014.