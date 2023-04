Main ContentPlaceholder

Kotimaa | HS Ympäristö

Oriveden kaivoksen tyhjentäminen alkaa ensi viikolla – Poliisi epäilee törkeää ympäristön turmelemista

Tutkinnassa on kyse kaivoskuiluun säilötyistä jätteistä. Pirkanmaan ely-keskus on katsonut, että kyseessä on laiton kaatopaikka.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Rikosepäily liittyy Dragon Mining -yhtiön kaivostoimintaan Pirkanmaan Orivedellä. Yhtiön kaivosalueelta on löydetty huomattava määrä jätteitä, joita epäillään varastoidun laittomasti kaivostunneliin. Suljettu tunneli kuvattuna elokuussa 2019.