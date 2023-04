Oululainen äiti suivaantui, kun tajusi lapsensa jääneen toistuvasti nälkäiseksi päiväkodissa.

Kun oululaisen Marja Anttilan esikoululainen alkoi joitakin viikkoja sitten puhua, että ruoka oli loppunut päiväkodissa kesken, Anttila ei ensiksi uskonut lasta.

Hän ajatteli, että ehkä päiväkodissa oli ollut tarjolla vain jotain lapsille erityisen mieluista, kuten esimerkiksi kana­nuggetteja, ja niitä oli saanut ottaa vain tietyn määrän.

Seuraavien viikkojen aikana lapsi kuitenkin mainitsi useampaan otteeseen, että ruokaa ei ollut taaskaan tarpeeksi ja että hänelle oli jäänyt nälkä.

Kun lapsi sitten kertoi, että päiväkodissa oli ollut hyvää kalakeittoa ja hän olisi halunnut lisää, mutta lientäkään ei ollut riittänyt hänelle asti, Anttila alkoi ajatella, että ehkä kyse ei olekaan pelkästä kuusivuotiaan höpöttelystä.

”Lasta hakiessani kysäisin sitten päiväkodin työntekijältä, että loppuuko teillä jatkuvasti ruoka kesken, kun lapsi on nyt näin useamman kerran kertonut. Yllätyksekseni hoitaja vahvisti, että kyllä näin on tapahtunut viime aikoina useamman kerran”, Anttila kertoo puhelimessa.

Anttilan mukaan hoitaja oli kertonut, että ruokaa on kyllä kaikille lapsille annokset, mutta santsi­kierrosta ei välttämättä saa, etenkään jos tarjolla on ollut jotain lasten mielestä erityisen hyvää. Silloin joillekin on voinut jäädä nälkä.

”Hoitajan mukaan tämä on ollut erityisen ikävää pienten puolella, jossa kolmivuotiaat ovat itkeneet nälissään, kun he eivät ole ymmärtäneet, miksei ruokaa ole voinut saada lisää”, Anttila kertoo.

Anttilan mukaan lapsen hoitaja oli myös kertonut, että ruokaa oli välillä etsitty päiväkodin muista ryhmistä, mutta niistäkään ei saatu lisää ruokaa.

Anttila laittoi saman tien palautetta oululaisten koulujen ja päiväkotien ateria­palveluista vastaavalle Oulun Tilapalveluille.

Anttila kirjoitti ruoan loppumisesta myös Facebookin Puskaradio Oulu -ryhmään ja kannusti päivityksessään myös muita vanhempia kyselemään lapsiltaan, onko ruokaa ollut tarjolla riittävästi.

Päivityksen alle kertyi nopeasti kommentteja, joiden mukaan ruoka on loppunut kesken välillä myös muissa päiväkodeissa sekä kouluissa.

HS ei tavoittanut kyseisen päiväkodin johtajaa kommentoimaan asiaa.

Oulun Tilapalvelujen käyttäjä­palvelu­päällikkö Ritva Lasaroff kertoi olevansa tietoinen sosiaalisessa mediassa vellovasta keskustelusta.

Lasaroffin mukaan asiaa on myös selvitelty Oulun Tilapalveluissa tällä viikoilla.

Hänen mukaansa kyse on vain yhdestä oululaisesta päiväkodista, ei kaupungin kaikkia päiväkoteja riivaavasta ongelmasta.

”Tässä on ollut kysymys puhtaasti inhimillisestä arviointi­virheestä. On pyritty minimoimaan hävikkiä ja sitten on tilattu ruokaa liian vähän.”

Lasaroffin mukaan kyse ei siis ole ollut niinkään halusta tai tarpeesta säästää.

Lasaroff kertoo, että ennen kuin ruoka kyseisessä päiväkodissa alkoi loppua, takana oli useampi viikko, jolloin lapsia oli ollut paikalla normaalia vähemmän.

Silloin ruokaa jäi jatkuvasti yli. Tämän johdosta ruokaa päätettiin tilata vähemmän.

Lasaroffin mukaan ongelma on nyt kyseisessä päiväkodissa korjattu ja jatkossa ruokaa riittää santsattavaksi asti.

”Hävikin torjuminen on tärkeää, mutta niin on tietenkin sekin, että kasvavat lapset saavat mahansa täyteen ja jaksavat koko päivän virkeinä.”

Lasaroff kertoo, että viime syksynä myös joistakin Oulun kouluista tuli viestiä, että ruokaa on ollut liian vähän. Silloinkin asiaan puututtiin Lasaroffin mukaan heti.

Eskarilaisen äidin puskaradio­päivitys poiki Oulun Tilapalveluille tällä viikolla palautetulvan.

Tilapalvelut vastaa päiväkotien ja koulujen lisäksi myös sairaaloiden ateriapalveluista. Ruoat valmistaa Oulun Tuotantokeittiö Oy, ja annoksia valmistuu päivittäin noin 30 000.

”Siihen määrään mahtuu paljon mielipiteitä. Joukossa oli paljon palautteita, joissa haluttiin lähinnä kertoa, että ruoka oli pahaa, mutta kaikki palautteet tutkitaan.”