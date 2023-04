Poliisi uskoo epäillyn miehen liikkuneen alueella ja murtotalojen pihoilla pyörällä. Mies on poliisin mukaan ”kysynyt englannin kielellä jotain asioita”.

Hämeenlinnassa on murtauduttu yhteensä viiteen omakotitaloon maanantain ja tiistain aikana, tiedottaa Hämeen poliisi. Poliisi etsii epäiltyä tekijää.

Murrot tapahtuivat päiväsaikaan Sairion ja Hätilän alueilla. Hätilä sijaitsee aivan rautatieaseman tuntumassa keskustan itäpuolella. Sairio sijaitsee sen vieressä kauempana keskustasta.

Poliisilla on jonkinlainen käsitys epäillystä murtomiehestä. Poliisi uskoo miehen liikkuneen alueella ja murtotalojen pihoilla pyörällä. Mies on poliisin mukaan ”kysynyt englannin kielellä jotain asioita”.

Miehellä on poliisin mukaan tummat tai harmaat poninhännällä olevat hiukset, tummansininen takki, jossa on iso Helly Hansenin logo etupuolella, siniset farkut, tummat lenkkikengät, joissa on vaalea alaosa, tumma reppu sekä maastopyörä.