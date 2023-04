Luontovaikuttaja Panu Halme vaatii Twitterissä Thermacellin myyjää käräjille väärästä väitteestä.

Thermacell-hyttyskarkottimen mahdollisista sivuvaikutuksista ovat virinnyt jälleen keskustelua. Luonnonsuojelubiologian yliopistonlehtori Panu Halme vaatii laitteen maahantuojaa Proviteria vastuuseen sen Twitterissä esittämästä väitteestä.

Proviter kirjoitti maanantaina Thermacell Suomi -tilillään, että ”käyttöohjeiden mukaan käytettynä Thermacell ei tapa hyönteisiä eikä ole haitallinen ihmisille tai eläimille. Tehoaine hajoaa nopeasti ilmassa eikä se laskeudu tai keräänny ympärillä oleville pinnoille tai luontoon”.

Aktiivisena ympäristövaikuttajana tunnettu Halme kommentoi asiaa Twitterissä: ”Tästä twiitistä pitää tehdä oikeusjuttu, tää on suora valhe. Jokainen Thermacellin käyttökerta tappaa eläimiä, aivan varmasti. Maahan laskeutuva myrkky tappaa siellä hyppyhäntäisiä, hämähäkkejä ja niin edelleen. Ei kaikki voi lentää karkuun.”

Thermacell käyttää karkottavana aineena pralletriini-nimistä hyönteistorjunta-ainetta. Sitä höyrystetään laitteen ympäristöön kuumentamalla. Höyrystyvä pralletriini leviää laitteen ympärille muodostaen alueen, josta hyönteiset lähtevät pois.

Laitteen ympäristövaikutukset ovat puhuttaneet aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2021 HS kirjoitti siitä, ettei Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) arviossa ollut pystytty vielä määrittelemään, millainen vaikutus pralletriinilla tarkalleen on esimerkiksi pölyttäjiin, eikä laitetta siksi saisi viedä esimerkiksi metsään.

HS tavoitti Thermacell-twiittiä kritisoineen Halmeen tiistaina.

Miksi ette hyväksy Twitterissä esitettyä Thermacell-väitettä, ettei se tapa hyönteisiä?

”Se on sinänsä totta, mitä ne sanovat, että se aine ei ole tarkoitettu tappamaan. Se karkottaa tietyillä ehdoilla”, Halme vastaa HS:lle.

Halmeen mukaan pralletriini ei tapa niitä hyönteisiä, jotka se onnistuu karkottamaan, mutta väite ei päde kaikkiin hyönteisiin.

”Jos laite on sellaisessa tilassa, josta kaikki hyönteiset voivat karata pois, sitten se pätisi, ettei se tapa niitä, mutta kun se ei ole kaikissa olosuhteissa mahdollista”, Halme selittää.

Hän ottaa esimerkiksi ötökät, jotka ovat lentokyvyttömiä, kuten hämähäkin tai toukat.

”Eivät ne pääse lentämällä karkuun.”

Halme pitääkin ”kahelina” väitettä, että kaikki hyönteiset pystyisivät väistämään Thermacellin tehoainetta.

”Tässä mitataan äärimmäisellä tavalla sitä, kuinka hulluja väitteitä saa kuluttajille luontohaitoista tehdä. Tämä on hulluimmasta päästä. Koko ajatus hyönteisten tavoista elää ja väistellä vaaroja on siinä pielessä. Siksi haluaisin, että tämä haastettaisiin hyvin korkealla tasolla.”

” Halme pitää ”kahelina” väitettä, että kaikki hyönteiset pystyisivät väistämään tehoainetta.

Laitteen maahantuoja Proviter esitti väitteensä Thermacellistä tilillä, jolla oli tiistaina vain 13 seuraajaa. Thermacellin markkinointiviestintäpäällikkö Sari Juntunen kuitenkin vahvisti HS:lle, että kyseessä on Proviterin ylläpitämä tili.

Hänen mukaansa kyseessä ei ole varsinainen markkinointitili, jonne ihmisiä ohjattaisiin aktiivisesti.

”Se on käytön opastukseen, vastuulliseen käyttöön ja käyttöohjeiden viestimiseen tarkoitettu tili. Emme ole tehneet siellä yhtään varsinaista twiittiä vaan vastanneet vain muiden twiitteihin.”

Pidättekö kiinni alkuperäisen twiittinne väitteestä, että Thermacell ei tapa hyönteisiä eikä ole haitallinen ihmisille tai eläimille?

”Kyllä, tämä on se, mikä on meidän tutkimustemme mukaan tilanne.”

Juntusen mukaan Proviter viestii Thermacell-laitteen käytöstä ja siitä, mitä seuraa, kun sitä käytetään.

”Toinen asia on se, mikä pralletriini-aine on ja millaisia ominaisuuksia sillä on. Esimerkiksi maanviljelyksessä sitä ruiskutetaan suoraan kasveihin ja eläimiin. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista käyttötapaa.”

Juntunen sanoo, että pralletriini on muidenkin toimittajien ja yritysten käytössä oleva aine, jolla on erilaisia käyttötapoja.

”Keskustelussa on yleisesti nähtävissä, että sinällään hyvin ansiokkaat ihmiset osaavat hakea tietoa ja löytävät tietoa nimenomaan tästä kemikaalista”, hän sanoo.

”Mutta meidän mielestämme on olennaista ottaa myös huomioon se, mitä tapahtuu silloin, kun sitä käytetään oikeasti siinä laitteessa ja sillä tavalla kuin sitä on tarkoitus ja ohjeissa neuvotaan.”