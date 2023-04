Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii pysäköintiyritys Parkkipatea ja Finnparkia tekemään korjauksia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii kahta pysäköintifirmaa Parkkipatea ja Finnparkia tekemään korjauksia toimintaansa.

Virasto on saanut kuluttajilta ilmoituksia näiden yritysten toiminnasta. Niiden pohjalta kuluttaja-asiamies selvitti tarkemmin yritysten digitaalisia toimintatapoja.

Parkkipaten ongelmat ovat liittyneet valvontamaksuista tehtyihin reklamaatioihin. Yritys on vastannut lähtökohtaisesti kaikkiin reklamaatioihin vakiovastauksilla. Tämä on aiheuttanut kuluttajille epätietoisuutta.

Kuluttaja-asiamies korostaa, että kuluttajalla on aina oikeus tehdä reklamaatio ja saada siihen vastaus, jossa on huomioitu reklamaatiossa esitetyt väitteet ja arvioitu näiden merkitystä maksuvelvollisuuden kannalta. Parkkipaten tulee kuluttaja-asiamiehen mukaan tulevaisuudessa perehtyä huolellisesti jokaiseen sille saapuvaan reklamaatioon.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii Parkkipatea huolehtimaan, että sen tiedot yhteistyökumppaneiden ja palvelujen häiriöistä on ajantasaiset.

Finnparkille osoitetut korjaukset koskevat Moovy-sovellusta. Sovelluksen ideana on, että pysäköintimaksu veloitetaan tilille liitetyltä maksukortilta automaattisesti.

Virastolle on tulleen palautteen perusteella maksun suuruus on tullut usealle kuluttajalle yllätyksenä. Hintatietoja ei ole saatavilla sovelluksessa sen käyttöönoton yhteydessä eikä yrityksen verkkosivuilla. Lisäksi osa kuluttajista on ollut luullut lopettaneensa sovelluksen käytön asianmukaisesti, mutta silti laskuja on tullut. Laskuja on tullut, vaikka sovelluksen on poistanut.

Kuluttaja-asiamies huomauttaa, ettei maksullinen palvelu saa käynnistyä liian matalalla kynnyksellä.

Kuluttaja-asiamies edellyttää, että vastaisuudessa sovelluksen palvelumaksusta on annettava tieto jo ennen palvelun käyttöönottoa. Lisäksi Finnparkin on tarkennettava ohjeistuksiaan sovelluksen käytön lopettamisesta ja varmistettava, etteivät kuluttajat käytä sovellusta tahattomasti.

Molemmat yritykset ovat sitoutuneet toteuttamaan vaaditut korjaukset.