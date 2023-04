Tehtaan rakennustyömaalla toimineeseen urakoitsijaan liittyy väärinkäytösepäilyjä, kertoo hankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Groupista.

Poliisilla oli keskiviikkona aamulla käynnissä esitutkintaan liittyviä toimenpiteitä Metsä Groupin Kemin tehdasalueella. Poliisi tiedotti asiasta aamupäivällä, muttei avannut tutkintaa vielä tarkemmin.

Esitutkinta liittyy yhteen rakenteilla olevassa biotuotetehtaassa toimineeseen urakoitsijaan, kertoo rakennus­hankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson.

Metsä Groupin tietoon tuli jo viime vuoden lopulla väärinkäytös­epäilyjä, jotka liittyvät työlain­säädäntöön ja palkan­maksuun. Asiaa on selvitetty ensin sisäisesti, mutta nyt myös viranomainen selvittää asiaa.

Johanssonin mukaan kyseinen urakoitsija on toiminut biotuote­tehtaan työmaalla pidempään. Tällä hetkellä urakoitsijalla on töissä muutamia kymmeniä ihmisiä.

Rakennustyömaalla tehdään harmaan talouden estämiseen pyrkivää valvontaa, Johansson kertoo yleisesti.

”Olemme evänneet 16 yritykseltä kokonaan pääsyn työmaalle, koska he eivät ole pystyneet todistamaan toimivansa säädösten mukaisesti. Lisäksi työmaalla tehdyissä pisto­tarkastuksissa olemme todenneet kymmenellä muulla yrityksellä ongelmia. He eivät olleet halukkaita korjaamaan toimintaansa, joten heidän työskentelynsä työmaalla on ollut pakko päättää.”

Työmaalla on tapahtunut vuoden sisällä kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Viime juhannuksena työntekijä kuoli soodakattilan asennustyömaalla, kun hänen päällensä putosi palkki. Maaliskuussa työntekijä kuoli massatehtaan asennustyömaalla.