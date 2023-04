Asukkaan vakaviinkin häiriöihin puuttuminen voi olla taloyhtiöille tai vuokranantajille käytännössä vaikeaa.

Asumiseen liittyvät häiriötilanteet asuinrakennuksissa ovat lisääntyneet, ainakin isännöitsijöiltä tulleen viestin perusteella. Näin kertoo isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama.

”Tällä hetkellä ovat korostuneet päihteisiin liittyvät tilanteet. Huoneiston asukas esimerkiksi myy päihteitä, on jatkuvaa meluhäiriötä tai huoneistossa ravataan erikoisiin vuorokaudenaikoihin.”

Kaiken kaikkiaan isännöinnin näkökulmasta häiriöt liittyvät yleensä esimerkiksi meluhaittaan ja ovat lievinä kohtalaisen yleisiä.

Esimerkiksi sellaiset tapaukset, joissa asukas on tuhonnut tai vakavasti sotkenut huoneistoa, ovat Valkaman mukaan sen sijaan harvinaisia.

HS kertoi maanantaina tapauksesta, jossa asunnosta pois muuttanut vuokralainen jätti asunnon asuinkelvottomaan kuntoon. Käräjäoikeus määräsi vuokralaisen maksamaan ex-vuokranantajalleen tekemistään tuhoista vahingon­korvauksena muun muassa 14 000 euroa remontti­kuluja.

Tapauksessa vuokralainen oli ehtinyt asua asunnossa yhtämittaisesti yli kymmenen vuotta. Asunnon kauttaaltaan törkyinen kunto paljastui vuokranantajalle yllätyksenä vasta vuokralaisen muutettua pois asunnosta.

Jos taloyhtiössä ei ole remontteja, asunnossa ei käy taloyhtiön edustajia tai vuokranantajaa todennäköisesti pitkiin aikoihin.

”Tuhot voivat pysyä pitkäänkin piilossa, mikäli siihen ei liity ulospäin näkyvää tai kuuluvaa häiriötä. Tällaiset tapaukset usein kehittyvät vuosien aikana.”

Vuokranantaja ei saa käydä asunnossa ilmoittamatta ja ilman asukkaan lupaa. Vuokranantajalla on oikeus päästä asuntoon, mutta niin, että käynnistä sovitaan yhdessä asukkaan kanssa.

Vuokrasopimukseen voi tosin halutessaan kirjata, että vuokranantaja saa käydä tarkastamassa asunnon kunnon esimerkiksi kerran vuodessa.

”Jos asukas kieltää sinne menemisen, vuokranantajalla voi olla oikeus saada poliisilta virka-apua, että huoneistoon päästään.”

Vuokranantaja voi puuttua vuokrasuhteeseen, jos asunnossa aiheutetaan vahinkoa tai toistuvaa melua. Vuokrasuhteen voi irtisanoa tai purkaa, mutta purkaminen edellyttää lähtökohtaisesti aina sitä, että asukasta on ensin varoitettu.

Jos asukas korjaa toimintaansa, vuokrasuhde jatkuu normaalisti.

Taloyhtiö voi puuttua häiriötilanteisiin ottamalla omistushuoneiston hallintaansa yhtiökokouksen päätöksellä. Hallintaanoton perusteet ovat samantyyppiset kuin vuokrasuhteen purkamisessa, ja tässäkin tapauksessa häiriöistä on aina ensin annettava varoitus.

”Laki edellyttää, että kerran on varoitettu. Sen jälkeen taloyhtiö voi tehdä hallintaanotto­päätöksen tai vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, jos laissa säädetyt tiukat edellytykset täyttyvät.”

Valkama korostaa, että huoneiston hallintaanotto ja vuokrasopimuksen purkaminen ovat kuitenkin vasta viimesijainen keino, jos varoittaminen ei ole auttanut, vaan häiriöt jatkuvat. Hallintaanotto ja sopimuksen purkaminen voivat tulla mahdollisiksi vain, jos häiriö on ”merkittävää”, eli esimerkiksi toistuvaa tai jatkuvaa.

Perusteina vuokrasuhteen purkamiselle tai omistusasunnon hallintaanotolle voivat olla esimerkiksi huoneiston huono hoito, häiritsevän elämän viettäminen tai järjestysrikkomukset talon tiloissa.

Vakaviinkaan häiriöihin puuttuminen ei käytännössä kuitenkaan aina ole yhtä helppoa kuin teoriassa.

Huoneiston haltuunotossa tai vuokrasuhteen purkamisessa vuokranantajan tai taloyhtiön vastuulla on näyttää toteen, että juuri tietty henkilö on aiheuttanut merkittävää häiriötä.

”Jos asiasta syntyy riita ja asiaa käsitellään oikeudessa, niin taloyhtiön tai vuokranantajan pitää pystyä todistamaan häiriön olemassaolo.”

Valkama kuvailee, että tilanteet voivat olla todella hankalia sekä vuokranantajan että taloyhtiön kannalta.

”Jos toinen sanoo, ettei ole tehnyt mitään väärää, ja toinen sanoo, että tällä asukkaalla on jatkuvasti jotakin häiriötä, niin tapaus on vaikea ratkaista. Missä vaiheessa on sellainen näyttö, että se voidaan katsoa riittävän vakavaksi toimenpiteille?”

Naapureiden pitäisi ilmoittaa omalla nimellään ja kirjallisesti taloyhtiölle, millaista häiriö on ollut. Jos tapaus etenisi asunnon haltuunottoon tai vuokrasopimuksen purkuun, naapureiden pitäisi myös olla tarvittaessa valmiita todistamaan häiriöistä.

”Ongelmallista näissä tilanteissa voi olla, että naapurit valittavat häiriöistä nimettömästi, mutta kukaan ei suostu ilmoittamaan asiasta nimellään. Silloin myös taloyhtiön tai vuokranantajan on hankala puuttua häiriöön.”

Suomen vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Hughes kertoo pitävänsä ongelmallisena, että taloyhtiöllä tai vuokranantajalla ei ole mahdollisuutta saada tietoa poliisin käynneistä asunnolla käytettäväksi näyttönä oikeudessa.

Poliisikäynneillä hän viittaa tässä yhteydessä tapauksiin, joissa poliisi on käynyt asunnolla toistuvien vakavampien häiriöiden tai päihteisiin liittyvien tilanteiden vuoksi.

”Muut asukkaat eivät uskalla välttämättä tulla omalla naamallaan todistamaan oikeuteen häirikköä vastaan.”

Jos ei pystytä näyttämään toteen, että riittävän vakavaa häirintää on tapahtunut, ovat keinot taloyhtiöllä Jenni Valkaman mukaan todella vähissä.

”Vuokrasuhteissa on se ero, että toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen voi myös irtisanoa.”

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisessa pitää noudattaa irtisanomisaikaa, mutta irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta. Vuokrasopimuksen purkamisessa sopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa, mutta edellyttää ensin varoituksen.

Jos vuokralaista ei puolestaan tavoiteta ottamaan vastaan purkamisilmoitusta, eikä hän halua lähteä asunnosta vapaaehtoisesti, voi vuokranantaja hakea häätöä käräjäoikeudesta.

