Kun poliisi tutkii Oriveden kaivoksen laittomasta kaatopaikasta ylös tuotua jätettä, pienetkin yksityiskohdat, kuten vanhat kahvipaketit, ovat arvokasta ainesta.

Orivesi

Kuorma-auto jyrisee ylös kaivoksesta kuin Mordorin mustasta aukosta. Sadan metrin päässä auto kippaa lastinsa aidatulle kentälle. Lastista muodostuu kasa kymmenien samannäköisten kasojen viereen.

Kumisiin haalareihin, maskeihin ja suojalaseihin sonnustautuneet poliisin rikostutkijat siirtyvät tuoreen kasaan viereen ja ryhtyvät rapsuttamaan, tonkimaan ja silmäilemään läjää.

Maan uumenista tuodaan arviolta 500 kuormaa jätettä.

Yksi poliiseista kaivaa esiin spraymaalin. Jätekasa saa kylkeensä vaaleanpunaisen numeron 58.

Se tarkoittaa, että kyseessä on 58. kuorma-autolavallinen jätettä, joka on tuotu ulos Oriveden kultakaivoksen laittomasta jätekuilusta. Kuilun tyhjentäminen alkoi tiistaina.

Perjantaina puoliltapäivin tiedotusvälineiden edustajia on kutsuttu Oriveden kultakaivoksen ympäristörikospaikalle seuraamaan kaivoksen jätekuilun tyhjentämistä.

Tiedotusvälineitä on vastaanottamassa rikostutkinnan johtaja, rikoskomisario Joni Länsipuro.

Hän kertoo, että operaatio on poikkeuksellinen sekä poliisille että käytävän tyhjentämistä suorittavalle urakoitsijalle, rakennusliike YIT:lle.

Tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro Oriveden kaivoksen alueella.

Jälkimmäinen ei ole ollut yhteydessä kaivoksen toimintaan tai työskennellyt kaivokselle urakoitsijana, vaan YIT on valittu tehtävään riippumattoman kilpailutuksen jälkeen.

”Käynnissä on todella, todella haastava operaatio”, Länsipuro toteaa.

Haastavuudesta kertoo se, että tiedotusvälineille tarkoitettu katselmus oli vähällä peruuntua, koska tyhjentäminen oli tyssännyt torstaina hetkeksi kuin seinään. Jätettä ei yksinkertaisesti saatu irrotettua kaivos käytävästä, koska aines oli junttaantunut sinne niin tiiviisti.

”Aineksen poistoa hankaloittavat esimerkiksi sisällä käytävässä jätteen päälle romahtavat kivipaasit. Silloin kiveä joudutaan räjäyttämään.”

Kaivos on syvimmillään reilun kilometrin syvä. Jätteet sijaitsevat noin 65–88 metrin syvyydessä kartion muotoisessa kuilussa.

Kuormassa numero 55 on ollut esimerkiksi Juhla-Mokka-kääre ja opastusviitta.

Vuosia suljettuna olleen kaivoksen käytävät ovat vaarallisia. Turvallisuussyistä jätteiden lähelle eivät pääse kulkemaan kuin kuorma-autojen kuljettajat. Jätteen louhiminen irti kuilusta tehdään kauko-ohjauksella.

Tunnelin yläpäässä työskentelee lasturi, joka käsittelee kauhakuormaajaa, joka täyttää kuorma-autojen lavat jätteellä. Alueella työskentelee kerrallaan vain kaksi kuorma-autoa sekä yksi lasturi.

Työn etenemisen nopeus vaihtelee.

Poliisi tutkii kaivoskuilusta nostettua jätettä ja etsii esimerkiksi kahvipaketin tyyppistä jätettä, jonka perusteella jätettä voidaan ajoittaa.

Ensimmäisenä kahtena päivänä kuorma-autot menivät ja tulivat tunnelista rivakoin vuorovedoin. Välillä työ taas seisahtuu jätteen irrottamiseen liittyvien haasteiden takia.

Pelkästään tyhjentämisen aloittaminen vaati mittavat valmistelut. Urakoitsijan oli ensin louhittava maan alle 150 metriä pitkä erillinen käytävä, jotta työtä ylipäätään päästiin tekemään.

Arvioiden mukaan käytävästä nousee jätettä maan pinnalle yhteensä noin 500 kuorma-autolavallista. Yhteen lavalliseen mahtuu noin 25 tonnia tavaraa. Tältä pohjalta voi laskeskella laittoman kaatopaikan sisältävän jätemäärän kokoluokkaa.

Länsipuron mukaan tämäkin on vain karkea arvio, jonka paikkansapitävyydestä on liian aikaista ryhtyä lyömään vetoa.

”Meillä on ennakkotietoa siitä, mitä kaikkea kuiluun on kolmenkymmenen vuoden aikana työnnetty, mutta totuus paljastuu vasta kun työ on tehty.”

”Ihan kaikki, mitä siellä on, tuodaan ylös.”

Silmämääräisesti arvioiden ensimmäiset viitisenkymmentä jätekasaa sisältävät muun muassa muoviputkia, pressuja, metallisia ja muovisia säiliöitä, puisia laatikoita ja valtavat määrät maa-ainesta.

Kaikki käytävästä ulos tuote aines ei ole saman arvoista rikostutkinnan kannalta eikä myöskään ympäristöhaittoja arvioitaessa. Länsipuro sanoo, että jopa yli 90 prosenttisesti aines on maa-ainesta.

Maan alta on tuotu jätettä tiistaista lähtien.

”Kun maa-ainekseen on valunut öljyä, maa-aineksesta on tullut jätettä. Siksi poliisi ottaa ensin jokaisesta kasasta ympäristönäytteen.”

Kun poliisi on ottanut omat näytteensä sen arvioimista varten, mikä aines jatkaa matkaansa rikostekniseen laboratorioon tarkempaa tutkimusta varten. Sen jälkeen Pirkanmaan ely ottaa kaivoksen pihamaan kentällä olevat kasat haltuunsa.

Poliisia kiinnostaa jätteen seassa erityisesti tuotepakkaukset, kuten kahvipaketit.

”Niissä olevista päivämääristä pystymme päättelemään, milloin asiaankuulumaton jäte on kaivos käytävään heitetty. Tämä auttaa meitä myöhemmin kohdentamaan vastuut oikeille tahoille.”

Ja kun oikein silmiä siristää, sieltähän se pilkottaa, mullan, hiekan, soran ja muoviromun seassa: ihka aito Kulta-Mokka paketti.