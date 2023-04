Lappeenrannassa lämpötila kipusi 21 asteeseen. Yli 20 asteen päästiin myös muun muassa Savonlinnassa.

Vuoden toistaiseksi korkein lämpötila mitattiin keskiviikkona iltapäivällä Lappeenrannassa. Lämpötila kipusi kaupungin kahdella havaintoasemalla 21 asteeseen, kertoo Foreca.

Samalla Savonlinnassa mitattiin 20,8 astetta ja Parikkalassa 20,7 astetta.

Kun Itä-Suomessa on ollut lämmintä, on Varsinais-Suomessa ollut kylmää. Turussa ylin lämpötila on ollut tänään seitsemän astetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Käsivarren Lapissa koko päivä on puolestaan pysytellyt pakkasella.

