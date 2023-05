Muissa länsimaissa kyy on ollut jo pitkään rauhoitettu, pian Suomessakin. Kyytä ei saa enää tappaa eikä sen elämää häiritä perusteettomasti. Lain lisälausekkeessa kerrotaan poikkeustilanteista.

Kesäkuun alusta alkaen kyykäärme on rauhoitettu eläin Suomessa. Uuden luonnonsuojelulain mukaan kyytä ei saa tappaa eikä sen elämää häiritä perusteettomasti.

Muut matelijat ja sammakkoeläimet ovat olleet jo aiemmin rauhoitettuja, mutta kyyllä ei ole ollut Suomessa lainsuojaa. Muissa länsimaissa myös kyyt ovat olleet rauhoitettuja jo pitkään.

Kyy on Suomen ainoa luonnonvarainen myrkyllinen käärme.

Uudessa luonnonsuojelulaissa on kuitenkin lisälauseke. Sen mukaan pihapiirissä tai muutoin ihmiselle tai kotieläimelle vaaraa aiheuttava kyy voidaan tarvittaessa ottaa kiinni ja siirtää. Jos siirto ei ole mahdollista, sen voi viime kädessä myös tappaa.

Matelijoihin ja sammakkoeläimiin perehtynyt biologi Jarmo Saarikivi Helsingin yliopistosta on tyytyväinen kyyn saamaan lainsuojaan. Hänen mukaansa se on viesti siitä, ettei luonnonvaraisia eläimiä ole syytä tappaa perusteetta.

”Varmaan on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että paras käärme on kuollut käärme. Mutta minulla on käsitys, että vaino eläimiä kohtaan on vähentynyt. Myös niitä eläimiä kohtaan, joista ihmiset eivät jostain syystä tykkää”, Saarikivi sanoo.

”Ymmärrys on lisääntynyt siitä, että luonnonvaraisilla eläimillä on oikeus elää ja olla olemassa. Että myös tämmöiset lajit tarvitsevat ja ansaitsevat suojelua. Niille on tärkeä paikkansa luonnossa.”

Saarikivi muistuttaa, että kyistä on hyötyä myös ihmiselle. Ne syövät pikkujyrsijöitä ja pitävät siten niiden kantoja kurissa. Joissain tutkimuksissa on havaintoja, että alueilla, joissa on enemmän käärmeitä, on vähemmän punkkeja, koska käärmeet syövät jyrsijöitä, punkkien isäntäeläimiä. Punkit levittävät ihmiselle vaarallista borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta.

Kyy ei ole uhanalainen, mutta sen kanta on vähenemään päin kuten kaikkien matelijoiden ja sammakkoeläinten kannat. Ne kärsivät ihmisen rakentaman ympäristön laajenemisesta, mikä tuhoaa ja pirstoo niiden elinympäristöjä.

Miten kannattaa toimia, jos kyyn kohtaa?

Saarikivi huomauttaa, että yleensä kyy pakenee ihmistä ennen kuin ihminen ehtii havaita sen. Joskus ihminen onnistuu yllättämään kyyn, mutta silloinkin kyy pyrkii pakenemaan. Se puree vain puolustautuessaan, kun se tuntee itsensä uhatuksi.

Pihassa olevan kyyn voi siirtää loitommalle. Sen voi siirtää esimerkiksi harjan tai haravan avulla sankoon ja kuljettaa sitten kauemmaksi. Jalkaan kannattaa laittaa pitkävartiset saappaat ja käsiin paksut hanskat.

Kyy kannattaa siirtää vähintään kahden kilometrin päähän sille sopivaan elinympäristöön. Näin sama kyy ei enää palaa pihaan, sillä kyyt liikkuvat noin kilometrin alueella.

Matelijatutkija Saarikivi muistuttaa ihmisen ja kyyn kohtaamisen olevan harvinaista, joten hänellä on vielä yksi vinkki.

”Sitä [kyytä] kannattaa ihailla”, hän sanoo.

”Se on yhä harvinaisemmaksi käyvä eläin. Kyy on myös merkki siitä, että laadukasta ja monimuotoista luontoa on vielä jäljellä, sillä kyy tarvitsee monimuotoista luontoa elinympäristöikseen.”