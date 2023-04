Kuluttajaviranomaisille on tullut alkuvuonna satoja yhteydenottoja yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Suomessa ei ole yksityistä pysäköinnin­valvontaa koskevaa lainsäädäntöä. Pysäköinnin­valvontaan liittyvät kysymykset kuormittavatkin tasaisesti Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaa.

Yksityisestä pysäköinnin­valvonnasta on tullut kuluttaja­neuvontaan alkuvuonna lähes 300 yhteydenottoa. Viime vuonna yhteydenottoja tuli yli 700. Erityisasiantuntija Kati Korppoo kertoo, että yhteydenottojen määrä on ollut jonkin verran vähentynyt pariin edelliseen vuoteen verrattuna.

Korkein oikeus on linjannut, että yksityiset valvontayhtiöt saavat antaa valvonta­maksuja, kunhan ne ovat ilmoittaneet säännöistä valvottavalla alueella selkeästi.

Kuluttajaneuvonta voi käsitellä riidan, jos pysäköinti on ollut maksullista tai tapaus liittyy ”kulutus­hyödykkeen hankintaan”, kuten pysäköintiin ostoskeskuksen pysäköinti­alueella.

Kuluttajaneuvonnalle eivät kuulu asiat, jotka liittyvät yksityisten pysäköinti­yhtiöiden valvontaan taloyhtiöiden tai julkisten palveluntarjoajien alueilla.

”Yleisiä periaatteita voidaan totta kai kertoa kaikissa tapauksissa”, Korppoo sanoo.

Yhteydenotot koskevat muun muassa pysäköintikiekon käyttöä ja epäselviä ohjeistuksia.

Jos yksityisen pysäköinnin­valvontayrityksen antama valvontamaksu on pysäköijän mielestä aiheeton, Korppoo neuvoo kuluttajaa tekemään ensin reklamaation suoraan yritykseen.

”Se ei välttämättä aina tuota tulosta, mutta asiakkaan on itse tehtävä valitus yritykseen. Se on asiakkaan oikeusturvan kannalta tärkeää.”

Yrityksen pitäisi vastata asiakkaalle, mutta aina vastausta ei kuulu. Joidenkin yritysten tapana on ollut lähettää asiakkaalle vakiovastaus, jossa ei ole otettu huomioon reklamaatiossa esitettyjä väitteitä.

”Tällainen ongelma on ollut pysäköinti­yrityksissä, mikä on erittäin valitettavaa. Vaikuttaa siltä, että ne eivät tutustu asiakkaan asiaan kovin perusteellisesti.”

Jos vastausta ei kuulu tai yritys ei poista maksua, vaikka laskun mitätöintiin olisi edellytykset, kuluttajaneuvonta voi olla yhteydessä suoraan pysäköinninvalvonta­yritykseen asian sovittelemiseksi.

Fakta Toimi näin Tee reklamaatio yritykseen, jolta aiheeton lasku on.

Jos yritys ei vastaa tai vastauksessa ei oteta kantaa juuri sinun tapaukseesi, ota yhteys kuluttajaneuvontaan.

Päätä, maksatko laskun vai otatko lisäkustannusten riskin.

Voit tehdä hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan. Varaudu kuukausien käsittelyaikaan.

Kuluttajariitalautakunta ja kuluttajaneuvonta eivät voi auttaa, jos kyse on pysäköinnistä taloyhtiön pihalla tai julkisen palveluntarjoajan, kuten kunnan, pysäköintialueella.

Jos yritys vie asian oikeuteen, kuluttajariita­lautakunnan käsittely päättyy ja asia käsitellään oikeudessa. Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta

Hyvän perintätavan mukaan yrityksen ei pitäisi valitusaikana viedä laskua perintään. On kuitenkin tilanteita, joissa asiakkaalle tulee ensin maksumuistutus ja sen jälkeen asia etenee perintään asti.

Kuluttajaneuvonta kertoo asiakkaalle riskeistä mutta ei ota kantaa siihen, pitääkö lasku maksaa.

”Asiakkaan täytyy päättää se itse. Tietenkin on aina riski, jos laskun jättää maksamatta”, Korppoo kertoo.

Kuluttajaneuvonnassa arvioidaan, onko virhemaksulle perustetta. Jos virhemaksu vaikuttaa aiheettomalta eikä kuluttaja­neuvonnan sovittelu tuota tulosta, asiakas voi viedä asian kuluttajariita­lautakuntaan.

Korppoon mukaan perintätoimistot pääasiassa pidättyvät perintä­toimista kuluttajariita­lautakunnan käsittelyn ajaksi ja monesti myös kuluttajaneuvonnan yhteydenoton perusteella asian selvittelyn ajaksi.

Yksityisten pysäköinninvalvontayhtiöiden on ilmoitettava valvottavalla alueella säännöistä selkeästi.

Viime vuonna kuluttajariitalautakuntaan tuli yksityisestä pysäköinnin­valvonnasta 329 hakemusta. Lautakunnan esittelijä Jyrki Ukkonen kertoo, että kun sähköiset maksutavat tulivat pysäköintiin, hakemus­määrät lisääntyivät paljon.

Tyypillinen lautakuntaan tuleva tilanne on sellainen, että pysäköijä on antanut kännykällä maksaessaan väärän rekisteri­tunnuksen tai pysäköintialue­koodin ja saa pysäköintivirhemaksun.

Jos pysäköintimaksu menee perille, virhettä voidaan pitää vähäisenä.

”Esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että on yhden kirjaimen virhe rekisteritunnuksessa, on katsottu, että 60 euron lisämaksu on kohtuuton.”

Fakta Yksityisen pysäköinnin­valvonnan riidat Vuonna 2022 kuluttajariitalautakuntaan tuli 329 yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa hakemusta.

Aiheesta tehtiin 250 ratkaisua.

Hyvitystä suositeltiin 47 asiassa ja ei suositeltu 87 asiassa. Sovinto tehtiin 44 tapauksessa. Oikeuteen eteni yksi tapaus.

Lautakunnalla ei ole toimivaltaa kaikkiin tapauksiin, kuten taloyhtiön pihalla tehtävään valvontaan.

Tänä vuonna 27. huhtikuuta mennessä lautakuntaan on tullut 77 hakemusta aiheesta.

Toisessa kuluttajariita­lautakuntaan päätyneessä tyyppi­tapauksessa ohjeistus pysäköintialueella on ollut pysäköijän mukaan epäselvää.

Kuluttajia ohjeistetaan tekemään aina ensin reklamaatio maksua vaativalle yritykselle, mutta Ukkosen mukaan se on kuluttajien kertomusten perusteella aika epätoivoista.

”Jotkut näistä pysäköintifirmoista ovat aika tiukalla asenteella mukana yrittämisessä.”

Ukkosen mukaan vähenemään päin ovat olleet sellaiset tapaukset, joissa pysäköintiyhtiö vaatii auton omistajalta virhemaksua, vaikka omistaja ei ole kertomansa mukaan ajanut autoa. Pysäköintiä koskevan sopimuksen tekee autoa kuljettava henkilö, joten auton omistaja ei ole velvollinen maksamaan virhemaksuakaan, ellei hän ole pysäköinyt autoa paikalle.

Ukkonen kertoo, että iso osa kuluttajariita­lautakuntaan tulleista hakemuksista pysähtyy jo esisuodatukseen, kun nähdään, että hakemus ei menestyisi. Valittajalle lähetetään tuolloin kirje, jossa häntä kehotetaan luovuttamaan asiassa.

Valitus ei todennäköisesti menesty, jos maksu ei ole päätynyt pysäköinnin­valvontayritykselle asiakkaan tekemän virheen takia.

Jos lasku on maksamatta ja pysäköinnin­valvontayritys päättää viedä riidan oikeuteen, kuluttajariita­lautakunnan käsittely pysähtyy ja asia käsitellään oikeudessa.