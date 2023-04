2000-luvulla syntyneen miehen epäillään muun muassa lyöneen uhria kahdesti teräaseella.

Poliisi on saanut valmiiksi Raumalla helmikuun 18. päivänä tapahtuneen tapon yrityksen esitutkinnan.

Karjalankadulla yksityisasunnossa tapahtuneesta teosta epäillään 2000-luvulla syntynyttä nuorta miestä, Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.

Miehen epäillään käyttäneen teossa voimakasta väkivaltaa muun muassa lyömällä uhria kahdesti teräaseella vartaloon. Epäilty ja uhri tunsivat toisensa, ja he olivat viettäneet iltaa uhrin asunnossa.

Epäilty on vangittu ja tapaus on siirtynyt syyteharkintaan. Syytteen nostamisen määräpäivä on 15. toukokuuta.