Torstaina tuli julki lisää Moringin seksuaali- ja väkivaltarikossyytteitä. Oikeuskäsittely jatkuu julkisella istunnolla ensi viikolla.

Lukuisista eri naisiin kohdistuneista seksuaali-, väkivalta- ja henkirikoksista epäiltyä miestä koskevia rikossyytteitä on tullut julki lisää.

Mika Moringia, 51, syytetään Helsingin käräjäoikeudessa yhteensä seitsemään naiseen kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Lisäksi häntä epäillään kahden kadonneen naisen taposta, mutta nämä epäilyt ovat vasta esitutkinnassa.

Valtaosa oikeudenkäynnistä Helsingin käräjäoikeudessa järjestetään suljetuin ovin, mutta syyttäjän haastehakemukset ovat julkisia uhrien henkilöllisyyksiä lukuun ottamatta.

Aiemmin käräjillä käsiteltiin Moringin syytteitä kahden naisen pahoinpitelystä. Torstaina julki tulleet haastehakemukset koskevat neljään eri naiseen kohdistuneita epäiltyjä törkeitä ja perusmuotoisia vapaudenriistoja sekä raiskauksia.

Ensi viikolla käräjillä käsitellään julkisessa istunnossa vielä muun muassa syytettä törkeästä vapaudenriistosta. Asiaa koskeva haastehakemus on vielä salainen.

Moring ei ole toimittanut käräjäoikeudelle kirjallisia ennakkovastauksia eri syytekohtiin. Hän on kuitenkin aiemmin kiistänyt kaikki syytteet medialle asianajajansa välityksellä.

Ensimmäinen syyte raiskauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta koskee tapahtumia Helsingissä joulukuussa 2021. Nainen kertoi menneensä Moringin auton kyytiin ja kaksikko oli päätynyt tämän asunnolle. Kun nainen seuraavana aamuna halusi lähteä asunnosta, Moring ei syyttäjän mukaan päästänyt häntä pois.

Syyttäjän mukaan yli kolme vuorokautta kestäneen vapaudenriiston aikana Moring raiskasi uhrin useasti, pahoinpiteli tätä sekä virtsasi tämän päälle.

Syyttäjän mukaan Moring ei ollut suostunut antamaan uhrille ruokaa tai tupakkaa, ellei tämä suostu sukupuoliyhteyteen.

Uhri oli alistunut sukupuoliyhteyksiin myös, koska oli pelännyt Moringin kohdistavan häneen lisää väkivaltaa, haastehakemuksessa sanotaan. Yksi raiskauksista tapahtui syyttäjän mukaan Moringin autossa.

Toiseen naiseen kohdistunut väkivallanteko tammikuussa 2022 alkoi syyttäjän mukaan, kun nainen oli sopinut Moringin kanssa, että tämä heittää hänet Helsingissä Kalliosta Mannerheimintielle.

Syyttäjän mukaan uhri sammui autoon, jolloin Moring ajoi yli 250 kilometrin päähän Etelä-Savoon Juvalle, missä hänellä oli mökki vuokrattuna. Syyttäjän mukaan uhri oli peloissaan ja pyysi päästä juna-asemalle, mutta Moring ei suostunut. Uhrilla ei kertomansa mukaan ollut tapahtuma-aikaan omaa puhelinta.

Syyttäjän mukaan vapaudenriisto kesti yli kolme vuorokautta. Sen aikana Moring pahoinpiteli naista sekä raiskasi tämän useasti, haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan uhri alistui sukupuoliyhteyksiin, koska pelkäsi Moringin olevan väkivaltainen. Moring oli myös luvannut, että uhri saa soittaa äidilleen, jos suostuu sukupuoliyhteyteen, syytteessä sanotaan.

”[Uhri] oli myös avuttomassa tilassa, koska hän on ollut entuudestaan tuntemattoman väkivaltaisen henkilön kanssa tuntemattomassa paikassa ilman matkapuhelintaan ja tietämättä, miten pääsisi takaisin Helsinkiin”, syyttäjä sanoi.

Kolmannen naisen vapaudenriisto ja raiskaus tapahtuivat syyttäjän mukaan marraskuussa 2022. Moring oli syyttäjän mukaan tarjonnut Helsingissä naiselle kyytiä, kuljettanut tämän Sipoon kautta Lopelle ja raiskannut tämän useasti.

Nainen oli pyytänyt päästä takaisin Helsinkiin, mutta Moring ei ollut suostunut, haastehakemuksessa sanotaan.

Vapaudenriisto kesti syyttäjän mukaan kaikkiaan noin kaksi vuorokautta. Sen aikana Moring pakotti naisen ainakin viisi kertaa sukupuoliyhteyteen. Syyttäjän mukaan teot tapahtuivat Moringin autossa syrjäisillä metsäteillä, eikä uhrilla ollut tietoa olinpaikastaan tai omaa puhelinta.

Lisäksi Moringia syytetään neljänteen naiseen kohdistuneista kahdesta raiskauksesta vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Syyttäjän mukaan nainen oli ollut nukkumassa, kun Moring oli työntänyt dildon hänen emättimeensä.

Kun uhri vastusti, Moring heitti hänet sängystä lattialle, haastehakemuksessa kerrotaan. Syyttäjän mukaan toisella kertaa Moring oli raiskannut uhrin, kun tämä oli ollut katsomassa televisiota. Uhri oli suusanallisesti vastustellut tekoa, syyttäjä sanoo.

Moringin vielä esitutkinnassa olevat henkirikosepäilyt koskevat kahta kadonnutta naista. Häntä epäillään Varsinais-Suomessa Salossa elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan taposta.

Poliisi julkisti joulukuussa Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin.

Myös STT ja HS ovat julkaisseet Moringin nimen jo esitutkintavaiheessa mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi sekä koska nimenjulkaisu saattaa edistää vakavien rikosepäilyjen selvittämistä.

Moringia vastaan on aiemmin nostettu Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet myös kahdesta raiskauksesta. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeuden on määrä käsitellä syytteitä myöhemmin tässä kuussa.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.