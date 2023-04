Reserviupseeriliiton mukaan rynnäkkökiväärikaliiperin patruunoita voi joutua odottamaan jopa kuukausia.

Ukrainassa käytävä sota on vaikeuttanut patruunoiden saatavuutta.

Patruunapula vaikeuttaa tällä hetkellä reserviläisten ampumatoimintaa.

Esimerkiksi suomalaisen rynnäkkökiväärikaliiperin patruunoita voi ostaja joutua odottamaan jopa kuukausia. Samaan aikaan patruunoiden hinnat ovat nousseet, kertoo Suomen reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen.

Syynä patruunapulaan on Ukrainassa käytävä sota. Eri maiden asevoimat ostavat tällä hetkellä ampumatarvikkeita niin paljon, ettei niitä tahdo riittää reserviläisampujille.

”Liittoon tulee säännöllisesti viestiä, että patruunoiden saaminen on hankalaa. Kauppiaat joutuvat myymään välillä eioota”, Kosonen kertoo.

Tilannetta ei helpota se, että rynnäkkökiväärin patruunoita valmistetaan myös Suomessa.

”Vaikea on saada isoja määriä suomalaistakaan patruunaa tällä hetkellä. Siellä ollaan ihan kapasiteetin rajoilla”, Kosonen sanoo.

”Ukrainan tilanne on tehnyt patruunoiden saatavuuden haastavammaksi. Sitä on yritetty taklata eri tavoilla. Liittokin on poikkeuksellisella tavalla pystynyt tukemaan yhdistyksiä siinä.”

Sota Ukrainassa on Kososen mukaan lisännyt kiinnostusta ampumisharrastukseen suuresti. Kiinnostus on ollut niin suurta, ettei Etelä-Suomesta tahdo enää löytyä ampumaratoja tai ampumaratavuoroja.

Kosonen kertoo keskustelleensa juuri erään liiton kaakkoissuomalaisen aktiivin kanssa. Aktiivi oli valitellut Kososelle patruunoiden hankinnan ongelmista.

Vaikka osa ampujista lataa patruunoita itse, ongelmia on ollut myös nallien saannissa.

Sota on lisännyt myös reserviläisjärjestöjen jäsenmäärää. Näin on käynyt myös Suomen reserviupseeriliitossa.

Liitossa on noin 25 500 maksavaa jäsentä. Viime vuonna se sai yli 700 uutta maksavaa jäsentä, vaikka liiton järjestäytymisaste on ennestäänkin hyvä.

Kososen mukaan sota Ukrainassa on näkynyt liiton toiminnassa monin tavoin. Koulutustoiminta on ammunnan ohella keskeinen toiminta-alue.

Vaikeudeksi on alkanut muodostua, että kouluttamisesta kiinnostuneita reserviupseereita tarvittaisiin entistä enemmän. Kysyntää on esimerkiksi vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla.

”Reserviläiskouluttajien riittävyys on iso huolenaihe tällä hetkellä”, Kosonen sanoo.

MPK onkin lisännyt kouluttajakoulutustaan. Reserviupseeriliitto on kannustanut jäseniään osallistumaan niihin.