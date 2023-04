Foreca: Vappu­aatto on sateinen, ”hetkittäin” myös poutaa

Vappupäivänä osassa maata nähdään ennusteen mukaan aurinkoa.

Vappuaattona sunnuntaina on liikkeellä sateita, mutta hetkittäin on myös poutaa, arvioi Forecan sääennustus torstaina.

Sateita tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa.

”Tosin on mahdollista, että alkuillan Mantan lakitukseen mennessä etelärannikolla sää jo selkenee. Lapissa päivä on melko pilvinen. Aamulla Pohjois-Lapissa tulee vielä väistyvän sadealueen lumisateita”, sanoo meteorologi Joanna Rinne Forecan ennusteessa.

Vappuaaton lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa arviolta 5–11 astetta mutta sateen sattuessa paikoin alhaisempikin. Lapissa lämpöä on Forecan ennusteen mukaan enimmäkseen 4–9 astetta.

Vappupäivänä maanantaina aamu on kolea. Sää on kuitenkin Suomen etelä- ja keskiosissa ja osin Länsi-Lapissa aurinkoinen ja poutainen. Osassa Lappia on kuitenkin pilvistä ja vettä sataa kaikissa olomuodoissaan.

Päivälämpötila on vappupäivänä etelässä enimmäkseen 10–14 astetta, maan keskiosassa 7–11 astetta ja Lapissa 2–9 astetta.