Jatkuvuus toteutui ikääntyneiden sekä pitkäaikais- ja monisairaiden hoidossa vain hieman paremmin verrattuna kaikkiin vastaanotolla käyneisiin.

Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon avosairaan­hoidossa toteutuu huonosti, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n tuoreessa tilastoraportissa selvitettiin, miten hyvin hoidon jatkuvuus toteutui viime vuonna perusterveyden­huollossa lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tai näiden kanssa etäyhteydellä asioineilla asiakkailla.

Raportin mukaan hoidon jatkuvuus oli lääkärikäynneillä matala ja hoitajakäynneillä erittäin matala. Aiempien vuosien tapaan hoidon jatkuvuus erityisesti lääkärikäynneillä jatkoi heikentymistään. Perusterveyden­huollon lääkäri- ja hoitajavastaanoton asiakas tapaa siis entistä useammin eri henkilön kuin aiemmilla käynneillään.

THL huomauttaa, että viime vuoden tulosten luotettavuutta heikentävät Helsingin ja Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta koskevat merkittävät tietopuutokset, jotka vaikuttavat koko maan tietojen kattavuuteen.

Jatkuvuudessa on suuria alueellisia eroja hyvinvointialueiden välillä. THL:n mukaan monilla alueilla, joilla lääkärikäyntien jatkuvuus toteutuu huonosti, hoitajakäyntien jatkuvuus toteutuu selvästi keskimääräistä paremmin – ja päinvastoin.

”Tulokset saattavat heijastella sitä, miten alueilla on pyritty sopeutumaan henkilöstövajeeseen. Monilla alueilla, joilla lääkäreistä on suuri pula ja vaihtuvuus suurta, on jatkuvuutta tavoiteltu varmistamalla pysyvämpi hoitosuhde hoitajaan kuin lääkäriin”, sanoo THL:n erityisasiantuntija Tuuli Suomela tiedotteessa.

THL:n mukaan jatkuvuus on tutkitusti tärkeää etenkin ikääntyneiden sekä pitkäaikais- ja monisairaiden hoidossa. Jatkuvuus kuitenkin toteutui monisairailla ja 65 vuotta täyttäneillä vain hieman paremmin verrattuna kaikkiin vastaanotolla käyneisiin.