Petteri Puusan mukaan vanhojen Hornetien lentäjille voi tulla houkutus irtisanoutua.

Everstiluutnantti Petteri Puusa varoittaa siitä, että uusiin F-35-hävittäjiin siirtyminen voi aiheuttaa lentäjäpulaa Ilmavoimissa. Syynä on se, että uuden kaluston koulutukseen valitaan vain osa lentoupseereista.

”Sillä voi olla vaikutusta, jos lentäjä haluaa F-35-koulutukseen eikä pääse. Jos hän on vaikka sen ikäinen, ettei pääse koulutukseen”, hän sanoo.

Osa hävittäjälentäjistä joutuu jatkamaan uraansa vanhojen Hornetien ohjaamossa. Puusan mukaan siitä voi seurata pakkosiirto toiseen joukko-osastoon ja muutto toiselle paikkakunnalle. Se voi lisätä halua irtisanoutua.

Upseeriliiton hallitus on valinnut Puusan vuoden upseeriksi. Hän palvelee Puolustus­voimien tutkimuslaitoksessa ja on Ilmavoimien lentäjäyhdistyksen puheenjohtaja.

Eikö sen ikärajan ole kuitenkin jossakin oltava?

”Ei tämä ole helppo kysymys tietenkään.”

Puusa sanoo, että F-35-koulutukseen valituilla lentäjillä on varmasti hyvä motiivi jäädä Ilmavoimiin. Hän muistuttaa kuitenkin, että Ilmavoimissa tarvitaan paljon lentäjiä muihinkin tehtäviin kuin ensilinjan hävittäjien lentämiseen.

”Ilmavoimissa lentäjät tekevät kaikki operatiiviseen suunnitteluun ja johtamiseen liittyvät tehtävät, koska mistään muualta ei tule ihmisiä, jotka ymmärtävät Ilmavoimien toimintaa, ilmaoperaatioita ja ilmasodankäyntiä.”

Myös se heijastuu Ilmavoimiin, että osa henkilöstöstä lähtee Nato-tehtäviin.

Puusa muistuttaa, että F-35-koulutukseen otetaan nuoria lentäjiä, jotka ovat kolmikymppisiä tai alle.

”Jos olet pikkuisen vanhempi, kollegoja lähtee paljon Naton komentorakenteeseen ja Suomen tehtävätkin pitäisi tehdä. Upseereita ei hirveästi tule mistään lisää kovin nopeasti ainakaan.”

”Tällaisissa isoissa muutoksissa on ennenkin käynyt niin, että osa on lähtenyt ja muille jää entistä enemmän töitä. Nämä on kriittisiä hetkiä.”

Lockheed Martin ryhtyy rakentamaan Suomen F-35-koneita Yhdysvalloissa ensi vuonna. Suomelle niitä ryhdytään luovuttamaan vuonna 2025.

Ilmavoimat lähettää vuoden 2025 syksystä alkaen 18 lennonopettajaa tyyppikurssille Yhdysvaltoihin. He ovat kaikki entisiä Hornet-lentäjiä.

Suomessa F-35-ohjaajien koulutus alkaa vuonna 2026. Ensimmäiset suoraan F-35-koulutukseen menevät lento-oppilaat aloittivat todennäköisesti lentoreservi­upseerikurssilla jo viime vuonna. Ilmavoimien koulutusputki lentoreserviupseerikurssilta hävittäjän ohjaamoon vie kuusi vuotta.

Yhdysvaltojen ilmavoimien Lockheed Martin F-35A Lightning II -häivehävittäjä ilmassa ennen laskeutumistaan Turun lentoasemalle Suomen päälentonäytöksen Turku Airshow 2019:n lehdistötilaisuudessa Turussa 13. kesäkuuta 2019.

Puusa arvelee, että Ilmavoimat palkkaa vakinaisesta palveluksesta eronneita evp-upseereita tekemään muita kuin hävittäjäohjaajien tehtäviä.

”Se on sellainen ylimenokauden suunnitelma. Saa nähdä, kuinka pysyväksi se jää, että evp-upseereita otetaan takaisin palvelukseen paikkaamaan, kun upseereita lähtee Nato-tehtäviin.”

Puusan mukaan lentäjäpulan estämiseksi voisi esimerkiksi tehdä pidempiä jatkositoumuksia.

Ilmavoimien lentäjät tekevät Kadettikoulussa ensin pitkän 14 vuoden sopimuksen. Sen jälkeen heidän kanssaan tehdään kolmen vuoden jatkositoumuksia.

Puusan mukaan Ilmavoimien lentäjäyhdistys on tarjonnut vaihtoehdoksi pidempiä jatkosopimuksia. Työnantaja ei ole siihen vielä tarttunut.

”Toinen mahdollisuus on, että muullekin henkilöstölle tarjotaan mielekkäitä tehtäviä. Aika monet lentäjät tykkäävät lentää, ja jos joutuu esikuntatehtäviin tai suunnittelu­tehtäviin, se ei ole niin mielekästä. Johdonmukaisella henkilöstönkäytön suunnittelulla voidaan parantaa tilannetta.”