Vappua vietetään monin paikoin koleassa säässä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Perjantaina pohjoisessa liikkuu sadealue, joka tiputtaa sekä lunta että vettä. Myös maan lounaisosassa tulee vesi- ja räntäkuuroja.

Lauantaina sade tulee Lapissa jo pääosin lumena. Lunta voi paikoin kertyä iltaan mennessä jopa yli 20 senttiä, mikä tekee ajokelistä huonon tai erittäin huonon.

Vappuaaton vastaisena yönä uusi sadealue leviää maan etelä- ja keskiosaan. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sataa niin lunta kuin räntää. Pirkanmaan ja Keski-Suomen pohjoisosissa voi myös tulla räntää tai märkää lunta yön aikana. Aamuyöllä sade muuttuu vedeksi, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Vappuaatto on viileä. Sateisilla alueilla lämpötila on noin kahden ja viiden asteen välillä, mutta poutaisella alueella lämpöä voi olla kymmenenkin astetta.

Sunnuntain ja maanantain vastainen yö on enimmäkseen poutainen koko maassa, länsiosissa jopa selkeä.

Vappupäivän aamu on pitkälti aurinkoinen ennen kuin taivaalle alkaa kertyä poutapilveä ja myöhemmin mahdollisesti vesi- tai räntäkuuroja. Aurinko kuitenkin pilkahtelee pitkin päivää, ja sää on hieman lämpimämpi kuin vappuaattona. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 6‒10 astetta, maan pohjoisosassa 2‒6 astetta.

Lännenpuoleinen tuuli on vappupäivänä kuitenkin varsin voimakasta ja puuskittaista erityisesti rannikkoseuduilla, ja se voi lisätä kylmän tuntua. Mikäli vappupäivän aikoo viettää ulkona, kannattaa pukeutua kunnolla.

Vuosi sitten vappuaaton ylin lämpötila vaihteli maan eteläosan noin 10 asteesta Pohjois-Lapin nollaan asteeseen. Vappupäivä oli koko maassa pari astetta vappuaattoa lämpimämpi. Paikoin tuli vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja.

Keskimääräinen päivälämpötila on vappuna maan etelä- ja keskiosassa 10‒15 astetta, maan pohjoisosassa 5‒10 astetta. Öisin lämpötila laskee maan pohjoisosassa vielä vapun aikaan tyypillisesti pakkasen puolelle. Maan etelä- ja keskiosassa ollaan vappuyönä tavallisesti nollassa tai muutaman asteen plussalla.

Vappu on tänä vuonna siis hieman tavanomaista koleampi, muttei poikkeuksellisen viileä.