HBL: Hankkeeseen osallistuminen on ajanut Suomessa opiskelevia kenialaisia taloudelliseen ahdinkoon – osa turvautunut prostituutioon

Hufvudstadsbladetin haastattelemien kenialaisten mukaan koulutusvientihankkeeseen osallistuminen on ajanut heidät tai heidän perheensä vaikeaan asemaan.

Suomalaisten ammattikorkeakoulujen koulutusvientiohjelmassa paljastuneet vaikeudet ovat ajaneet Suomeen hankkeen kautta saapuneita kenialaisia opiskelijoita taloudelliseen ahdinkoon, kertoo Hufvudstadsbladet (HBL).

HBL:n mukaan opiskelijat ovat puuttuvien rahansiirtojen vuoksi vaarassa menettää opiskeluoikeutensa Suomessa ja siten oikeuden olla maassa.

Asiasta on aiemmin kertonut muun muassa Suomen Kuvalehti.

Koulutukseen osallistuvien oli HBL:n mukaan määrä saapua Suomeen opiskelemaan Keniassa Uasin Gishun maakuntahallinnon myöntämän stipendin turvin.

HBL:n mukaan opiskelijat perheineen joutuivat kuitenkin maksamaan kotimaassa hankkeeseen osallistumisesta tuhansia euroja. Määrät ovat moninkertaisia maan keskimääräiseen kuukausituloon verrattuna.

Osa lehden haastattelemien opiskelijoiden perheistä joutui ottamaan velkaa tai myymään omaisuuttaan rahoittaakseen opinnot Suomessa.

Lehden mukaan jotkut opiskelijat ovat turvautuneet erilaisten töiden ohella jopa prostituutioon rahoittaakseen opiskelua Suomessa. HBL kertoo myös, että Kenian mediassa on kerrottu Suomessa opiskelleen tehneen itsemurhan tilanteen vuoksi.

”Häpeän, kuinka tyhmä olin kun en ottanut selvää mitä tämä on ennen kuin lähdin. Meidän viranomaisemme ovat huijanneet meitä ja olemme koulujemme hylkäämiä. Kadun tänne saapumista päivittäin”, yksi lehden haastattelemista opiskelijoista kertoo.

Ongelmat liittyvät Suomen Kuvalehden ja HBL:n mukaan Uasin Gishun maakunnasta saapuneisiin opiskelijoihin, joista valtaosa aloitti viime syksynä opintonsa Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijoista suuri osa opiskelee sairaanhoitajiksi.

Laurea on mukana koulutusvientihankkeessa, joka on solmittu Uasin Gishun hallinnon kanssa. Ongelmat alkoivat, kun Laurea ei saanut maksuja vastapuolelta Keniassa. Tämän seurauksena kenialaisten opiskeluoikeus on ollut vaarassa.

Opintojen jatkaminen on HBL:n mukaan johtanut opiskelijat pahenevaan taloudelliseen kierteeseen, koska koulutuksen jatkaminen on tarkoittanut työskentelyä koulutuksen lomassa tai kasvanutta taloudellista rasitetta heidän perheilleen.

Laurean rehtori Jouni Koski kertoo HBL:lle koulun tehneen kaiken voitavansa auttaakseen kenialaisia opiskelijoita.

”Toimimme lain puitteissa. Emme voi tehdä sitä enempää”, kertoo Koski.