Kangasalla iltakuuden aikaan syttyneestä vanhasta ammattikoulusta tuhoutui osa kattorakenteita myöten.

”Epäillään toki, että palo on tahallaan sytytetty. Se on tyhjillään oleva vanha ammattikoulu. Tehtyjen havaintojen mukaan ei ole sellaista, mikä voisi selittää syttymisen”, Sisä-Suomen poliisin yleisjohtaja, komisario Ari Aro kertoi puoli yhdeksältä illalla. Hänen mukaansa asiassa on syytä epäillä rikosta, koska havaintojen mukaan luonnollista selitystä palolle ei näytä olevan.

Itä-Tampereella on sattunut lyhyen ajan sisään neljä tuhopoltoksi epäiltyä paloa. Ammattikoulu on 15–20 kilometrin päässä näistä paikoista.

”Itäpuolella on palanut aika paljon tyhjillään olevia kiinteistöjä viime aikoina ja niitä epäillään tahallaan sytytetyiksi. Tätä poliisi nyt selvittää”, Aro sanoo.

Aamulehden saama video on kuvattu viisi minuuttia ennen pelastuslaitoksen saapumista. Videolla näkyy, miten liekit löivät yli katon. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen kuutta illalla.

Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Aku Pietilä kertoi illalla puoli kahdeksan aikaan Aamulehdelle, että pelastuslaitoksen saapuessa paikalle rakennuksen keskiosa oli täyden palon vaiheessa. Rakennus paloi voimakkaasti kauttaaltaan.

”Suhteellisen nopeasti saimme sen rajoitettua tehokkaalla sammutushyökkäyksellä ja rajoitettua palon rakennuksen keskiosaan ja estettyä sen leviämisen.”

Pietilä sanoo, että palon tehokas rajoittaminen oli mahdollista, koska paikalla oli riittävästi yksiköitä ja pelastajia. Palon alkaessa paikalle lähti parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä.

Pelastuslaitos sai seitsemään mennessä rajoitettua sisätilan palon. Liekkejä ei näkynyt enää tuolloin.

”Julkisivu on hiiltynyt ja palanut isoilta alueilta. Katonrajasta nousee savua”, valokuvaaja Timo Marttila kertoi hieman ennen seitsemää illalla.

Puoli kahdeksan aikaan pelastuslaitos purki kattorakenteita ja sammutti palopesäkkeitä katolla. Pietilä arvioi tuolloin, että sammutus ja raivaus jatkuvat vielä pari tuntia.

Tulipalo ei pelastuslaitoksen mukaan vaatinut henkilövahinkoja. Rakennus oli tyhjillään ja päätetty purkaa.

Tie 58 oli suljettuna liikenteeltä suljettu noin kaksi tuntia liikenteeltä tulipalon sammutustöiden takia.

Palossa osittain tuhoutunut rakennus on sama, jossa kesällä 2022 sai toteuttaa graffiti- ja maalaustaidetta matalan kynnyksen tapahtumissa.

Paikalla oli lähes 20 pelastuslaitoksen yksikköä Kangasalla.

