Juhlinta on sujunut rauhallisesti isossa osassa maata

Helsingin poliisi kertoi alkuyöstä tyhjentäneensä Kaivopuiston ja sanoi paikalta poistuneen yli 5 000 juhlijaa. Puiston tyhjentämisessä meni päälle kaksi tuntia.

Vapun juhlinta on sujunut rauhaisasti, kerrotaan useilta poliisilaitoksilta. Osassa maata raportoidaan juhlinnan kuitenkin myös vilkastuneen illan myötä.

Helsingin poliisi kertoi Twitterissä puolenyön jälkeen, että Kaivopuisto oli saatu tyhjennettyä. Paikalta poistui tviitin mukaan yli 5 000 ihmistä, joiden joukossa oli paljon alaikäisiä.

Poliisin mukaan puiston tyhjentäminen kesti yhteensä reilut kaksi tuntia, mutta sujui pääosin rauhallisesti.

Poliisi kertoi ryhtyneensä puiston tyhjentämiseen sunnuntaina iltakymmenen jälkeen. Poliisi perusteli tuolloin puiston tyhjentämistä yleisellä järjestyksellä ja turvallisuudella sekä sillä, että suojataan ihmisiä rikoksilta ja häiriöiltä.

”Tämä on poliisilla perinteinen tapa”, ylikomisario Jari Friman Helsingin poliisista sanoi STT:lle puoli yhdentoista aikaan.

Friman kertoi jo alkuillasta yllättyneensä siitä, miten paljon ihmisiä lähti pääkaupungissa liikkeelle seuraamaan Havis Amandan – tutummin Mantan – lakitusta. Poliisi arvioi, että patsaan tuntumaan Helsingin keskustaan saapui noin 60 000–70 000 ihmistä.

Vappu Esplanadin puistossa.

Alkuyöstä ennen kello yhtä Helsingin poliisi kertoi vapun sujuneen tuohon mennessä kokonaisuudessaan rauhallisesti ja ilman suurempia kahinoita.

Oulun poliisin alueella on ollut niin ikään rauhallista. Poliisin johtokeskuksesta kerrottiin STT:lle alkuyöstä ennen kello kolmea, että sää on ollut niin huono, ettei väkeä ole ollut kauheasti edes liikkeellä.

Lämpötila on ollut Oulun seudulla hieman nollan päällä, minkä lisäksi alueella on sadellut. Kaupungissa on poliisin mukaan liikkunut lähinnä haalarikansaa. Tehtäviäkin kerrotaan olleen varsin vähäisesti, ehkä jopa tavalliseen kevätviikonloppuun ja aiempiin vappuihin nähden vähemmän.

Itä-Suomessa vapunvietto on sujunut yhtä lailla hyvin rauhaisasti, siitäkin huolimatta, että sää on ollut suhteellisen hyvä. Tilannekeskuksen mukaan ihmisiä on ollut hyvin liikenteessä ja kelinkin kerrotaan kohentuneen iltaa kohden, kun sade taukosi.

Aamuyöstä kolmen aikoihin ei ollut myöskään mitään viitteitä siitä, että tilanne olisi kääntymässä toiseksi loppuyön aikana.

Poliisi arvioi vappuviikonlopun pituuden voineen osaltaan rauhoittaa juhlintaa tänä vuonna.

Sisä-Suomen poliisin yleisjohtaja, komisario Mikko Martikainen kertoi aamuyöstä, että vapun vietto on äitynyt vilkkaaksi. Hän tosin arvioi tilanteen olleen kolmen aikoihin vähän rauhallisempi kuin paria tuntia aiemmin.

Hämeenpuistossa Tampereella vietettiin vappua.

”Nyt on alkanut varmaan jo jonkun verran porukka tuolta häipyä”, hän sanoo STT:lle.

Hän arvioi olleen kuitenkin kiireisempää kuin tämän kevään viikonloppuina yleisesti. Poliisitehtävät ovat olleet sen sijaan viikonlopulle tyypillisiä.

”Ihan laidasta laitaan, yleisellä paikalla tapahtuneita häiriötehtäviä ja väkivaltatehtäviä, liikenneaiheisia tehtäviä. Kaikkea, mitä poliisitehtäviin yleisestikin kuuluu.”

Tampereella seurattiin gambinarauhanjulistusta.

Liikkeellä olleista väkimääristä ei ole pystytty tekemään Martikaisen mukaan arvioita.

”Sen verran, mitä nyt (Tampereen) Koskipuistoon täältä sisältä on pystynyt kamerasta näkemään, niin paljon näkyy ihmisiä liikkeellä. Valkoisia lakkeja, iso ihmismeri siinä illan aikaan”, Martikainen kertoo.

Länsi-Uudellamaalla hälytystehtävämäärät ovat poliisin mukaan olleet arviolta samansuuntaisia kuin aiempinakin viikonloppuina. Poliisin twiitin mukaan tehtävien joukossa on ollut väkivaltatapauksia, kotihälytyksiä, liikennetehtäviä ja päihtyneiden avustamista.

”Muutama hirvieläinkolari on myös tapahtunut”, poliisi kertoo twiitissään.

Lounais-Suomen poliisista kerrotaan niin ikään vapunaaton ja vappuyön muistuttaneen pääsääntöisesti tavanomaista viikonloppua. Turun tilannekeskuksen mukaan joitakin yleisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyitä ja järjestyshäiriöitä on kirjattu.

Raatihuoneenpuistossa Porissa seurattiin karhupatsaan lakitusta.

Väkeä on ollut poliisin mukaan aika lailla liikenteessä keskustassa ja puistoissa.

”Aika kova vilske siellä on ollut”, tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle.

Aamuyöstä oli vielä vaikea sanoa, miten vappu vertautuu aiempiin, sillä tarkkoja tietoja ei ollut vielä tarjolla. Tilannekeskuksesta kuitenkin arvioitiin, että voi mennä vilkkaudessaan aika lähelle edellisvuoden vappua.