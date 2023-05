EU:n Venäjän vastaiset pakotteet eivät estä pakotesääntelyn mukaisesti tapahtuvaa liikennöintiä Saimaan kanavalla.

Saimaan kanava avataan tänään liikenteelle.

Purjehduskauden aikana kanava on avoinna alusliikenteelle ympärivuorokautisesti. Purjehduskausi kestää tämän vuoden loppuun asti.

Saimaan kanava on 43 kilometriä pitkä. Lähes puolet kanavan mitasta sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella. Kanavan vuokrasopimus on kansainvälinen sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt.

