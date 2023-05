Hufvudstadsbladet kertoo, että kenialaisopiskelijat ovat joutuneet tekemään pimeitä töitä kattaakseen yllättävät suomalaiset koulumaksut. Kyse on vyyhdistä, jossa maakunta laittoi opiskelijat maksumiehiksi.

Sadat kenialaisopiskelijat ovat ajautuneet ahdinkoon suomalaisten ammatti­korkeakoulu­opintojen lukukausimaksujen vuoksi.

Asiasta kertoo laajassa artikkelissaan Hufvudstadsbladet (HBL). Lehden haastattelemat opiskelijat kertovat, kuinka tilanne on pakottanut heidät jopa prostituutioon.

Kyse on Kenian Uasin Gishun maakunnasta Suomeen tulleista opiskelijoista. Heitä saapui Laurea-ammattikorkeakouluun syksyllä noin 400, moni sairaanhoitajaksi opiskelemaan.

Maakunta on ollut esillä rahakiistoista, joita sillä on suomalaisten oppilaitosten kanssa. Vastaavia ongelmia on ollut muillakin oppilaitoksilla, muun muassa Tampereella, Lappeenrannalla ja Imatralla.

Maksajana on pitänyt olla Uasin Gishun maakunta. Tammikuussa maakunnan kuvernööri vieritti vastuun maksamattomista lukukausimaksuista nuorten vanhemmille.

HBL:n tietojen mukaan maakunta on uskotellut opiskelijoille heidän saaneen stipendejä, mutta todellisuudessa laskut ovat tulleet opiskelijoille itselleen.

Opiskelijoilta on peritty lehden mukaan 4 100 euron lukukausimaksuja sekä maksuja muun muassa majoituksesta, koronavirustodistuksesta, passeista ja matkoista. Valmistumisen kokonaishinnaksi tulisi lehden mukaan jopa 33 000 euroa.

Helsingin Sanomat uutisoi sotkusta helmikuussa. Tuolloin Laurea-ammattikorkea­koulun rehtorin Jouni Koski kertoi, että korkeakoulussa opiskelee kymmeniä ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka eivät ole päässeet Suomeen.

Ongelmana on, ettei opiskelijoilla ole oleskelulupia. HS:n helmikuussa haastattelema Jamila kertoi, että sairaanhoitajaksi opiskelemista haittaa muun muassa verkkoyhteyden pätkiminen. Harjoitteluita hän ei pystynyt etänä suorittamaan.

Osa opiskelijoista on päässyt Suomeen asti. Heidän ongelmansa ovat erilaisia. Kun opiskelijat saivat tietää, että lasku opinnoista tulee heidän harteilleen, alkoi epätoivoinen rahankeruu. HBL kuvailee tätä artikkelissaan.

Osalla vanhemmat ovat myyneet maata Keniassa, osa otti lainaa. Moni yritti löytää töitä Suomesta.

HBL:n mukaan osa opiskelijoista on häädetty heille järjestetystä majoituksesta. Tilanne ajoi opiskelijoita työskentelemään pimeästi siivoajina, rakennustyömailla, ruoka­kuskeina sekä prostituoituina.

Helmikuun lopulla Laurea-ammattikorkeakoulu tiedotti, että 139:llä sairaanhoitajaksi opiskelevalla on maksamattomia lukukausimaksuja. Koulu kertoi odottavansa rahoja maaliskuun loppuun. Heidän opetuksensa sanottiin tämän jälkeen keskeytettävän.

Huhtikuussa koulu tiedotti, että maakunta on aloittanut puuttuvien maksujen maksamisen. Iltalehden haastatteleman Laurea-ammattikorkeakoulun entisen työntekijän Niina Niemisen mukaan opiskelijat perheineen ovat maksaneet opinnoistaan maakunnalle, ja sitten maakunta on maksanut suomalaisille kouluille, jotta näyttäisi siltä, että maakunta maksaa.