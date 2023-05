GPS-häirintää on koettu Suomen itärajalla sodan alusta alkaen.

LENTOTIETOPALVELU Flightradar24:een piirtynyt venäläisen matkustajakoneen erikoinen lentoreitti herätti kummastusta keskiviikkoiltana, kun näytti siltä, että kone olisi piirtänyt palvelun kartalle Z-kirjaimen muotoisen kuvion.

Kone oli matkalla Moskovasta Kaliningradiin. Ural Airlinesin Boeing näytti lentäneen Z-kuvion Loviisan eteläpuolella Suomenlahdella.

Asiayhteys herätti mielikuvituksen, koska samaan aikaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli yllätysvierailulla Helsingissä. Z-kirjain taas on tullut tutuksi Venäjän hyökkäyssodan symbolina.

Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin lennonvarmistuksen toimitusjohtaja Raine Luojus totesi ensin keskiviikkona, sitten torstaina vielä kysyttäessä uudelleen, ettei mikään pysty tuollaiseen liikkeeseen. Hän epäili, että kyse olisi Flightradar-palvelun ongelmasta.

HS kysyi mahdollisista syistä Flightradarilta. Sen asiantuntija Chris Lomas arvioi torstaina illansuussa HS:lle, että kyse voi olla gps-häirinnästä, jota tuolla alueella on koettu Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta asti.

Flightradar-palvelu käyttää nimenomaan gps-tietoja esittääkseen koneiden lentämät reitit kartalla.

”Lisäksi lennon kone Airbus A320 on vanhaa mallia, kaksikymmentä vuotta vanha, ja se on todennäköisesti varustettu vanhemman mallin transponderilla, joka on alttiimpi gps-häirinnälle”, Lomas kertoo.

Lomas myös kertoo tutkineensa tarkemmin palvelun tiedoista, millaisen reitin kone todellisuudessa lensi.

Niistä ilmenee, että kone ei tehnyt Suomenlahdella minkäänlaisia äkillisiä muutoksia suuntaan tai toiseen vaan lensi tavanomaisen suunnitelmansa mukaisen lennon Moskovasta Kaliningradiin.

Suomenlahden yli venäläiskoneet joutuvat nykyään lentämään siksi, että pakotteiden vuoksi ne eivät voi lentää lyhyempää reittiä Baltian maiden ilmatilan kautta.

Epäselvää silti on, aiheuttiko nimenomaan Venäjä juuri keskiviikkona gps-häiriöitä Suomenlahdella tarkoituksella vai tahattomasti.

Selvää sen sijaan on, että Venäjä on häiriöitä aiheuttanut useasti viime aikoina, jopa niin paljon, että Traficom niistä varoitti lentoliikennettä viime vuoden maaliskuussa.