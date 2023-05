Tampereen teekkarit lopettaa yhteistyön Bitwisen kanssa, koska toimitusjohtaja lausui vappuna opiskelijoille seksuaalis­sävytteisiä kommentteja.

Tampereen teekkarit -yhdistys lopettaa yhteistyön it-alan yritys Bitwisen kanssa.

Syynä on Bitwisen toimitusjohtajan Tomi Mikkosen käytös vappuna. Yhdistys järjesti vappupäivänä Koskipuistossa Teekkarikasteen. Alueella oli skumpparekka, jossa yhteistyökumppani Bitwise tarjoili opiskelijoille kuohuviiniä juomalipukkeita vastaan.

Yhdistyksen mukaan Mikkonen häiritsi useita rekalla vierailleita opiskelijoita seksuaalisesti.

Asiasta uutisoi aiemmin Aamulehti. Aamulehti kertoi Mikkosen puhuneen teekkareille tulemisesta.

”Hän tuli minun ja miespuolisen ystäväni luokse skumppapullon kanssa, kysyi kaveriltani, saako hän tulla minun sormilleni ja kaatoi kiellostani huolimatta samppanjaa niin, että se kuohui lasista yli”, teekkari kuvaili Aamulehdelle.

Yhdistys julkaisi keskiviikkona tiedotteen, jossa häirinnän kerrotaan kohdistuneen nimenomaan nuoriin naisiin. Seksuaalis­sävytteisillä kommenteillaan Mikkonen loi opiskelijoiden mukaan nöyryyttävän ja ahdistavan ilmapiirin. Kuohuviinin kaataminen ihmisten päälle on loukannut yhdistyksen mukaan opiskelijoiden fyysistä koskemattomuutta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Nina Kovanen kertoi sähköpostitse HS:lle, ettei yhdistyksellä ole tarvetta kommentoida asiaa enää tiedotetta laajemmin.

Mikkonen ei kiistänyt tapahtunutta Aamulehdelle. Hänen mukaansa kyse on vanhasta teekkarihuumorista.

”Kun olen kaatanut lasin täyteen ja se on tullut yli siitä, olen kysynyt, tiedätkö miltä tuntuu kun tulee käsille. Tätä rituaalia olen toistanut niin kauan kun vappurekka on ollut, mutta tämän tasoinen huumori on valitettavasti tullut tiensä päähän”, Mikkonen kommentoi Aamulehdelle.

Tampereen Teekkarien tiedotteessa kerrotaan, että Mikkosen asiaton käytös tuotiin jo tapahtuman aikana yhdistyksen tietoon. Yhdistys oli valmis jatkamaan skumpparekan osuutta kasteessa sillä ehdolla, että Mikkonen poistuu eikä jatka häirintää. Yhdistyksen mukaan Mikkonen päätti tässä vaiheessa sulkea skumpparekan.

Mikkonen ei halunnut kommentoida tapausta Helsingin Sanomille. Hän ohjasi kommentoinnin Bitwisen hallituksen puheenjohtajalle Heikki Mäenpäälle, joka kieltäytyi puhelinhaastattelusta.

Mäenpää ei vastannut myöskään sähköpostilla lähetettyihin kysymyksiin vaan esitti asiaan liittyvän yleisen lausunnon, jossa hän ilmaisi Mikkosen sitoutuvan noudattamaan Bitwisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelmaa. Mäenpään mukaan epäasiallista käytöstä, kielenkäyttöä tai häirintää ei hyväksytä Bitwisella missään tilanteessa.

Lisäksi Mäenpää kirjoittaa, että Mikkonen on avoimesti myöntänyt käyttäytyneensä asiattomasti rekalla ja pyytänyt käytöstään anteeksi.

Tampereen Teekkarien yhdistys tuomitsee tiedotteessaan Mikkosen toiminnan ja kaikenlaisen häirinnän. Yhdistyksen mukaan turvallisen tilan periaatteet on tehty ennen tapahtumaa selväksi Bitwiselle.

”Pidämme tapahtunutta erittäin tuomittavana myös tapaukseen liittyvän valta-asetelman vuoksi”, tiedotteessa sanotaan.

Opiskelijalle Mikkonen näyttäytyy yhdistyksen mukaan näkyvän tamperelaisen IT-yrityksen ja potentiaalisen työnantajan edustajana, ja näin hänen käytöksestään huomauttamiseen voi olla korkea kynnys.

Yhdistyksen mukaan Mikkosen toiminta ei edusta sellaista teekkarikulttuuria, jota yhdistys ylläpitää ja kehittää.