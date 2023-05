Vanha kotiteollisuus­koulu on tulessa Urjalassa

Vanhassa kotiteollisuuskoulussa syttyi tulipalo torstaina iltapäivällä. Useampi rakennus on syttynyt palamaan.

Vanha kotiteollisuuskoulu on tulessa Pirkanmaalla Urjalassa. Useampi rakennus on syttynyt palamaan. Pelastuslaitos on paikalla ja sammutustyöt käynnissä.

Koulun rakennukset ovat olleet tyhjillään. Palo on levinnyt osittain maastoon, mutta vain alueelle, jonka pelastuslaitos on saanut rajattua.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Astalantielle noin kello 13.40. Paloa on sammuttamassa 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Tarkempia tietoja tulipalosta ei vielä iltapäiväkahdelta ollut.