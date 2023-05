”Elämä on helvettiä” – Kenialaismedioista piirtyy tyly kuva opiskelusta Suomessa

Suomen ja Kenian välistä ohjelmaa on arvosteltu kenialaismedioissa pitkin kevättä. Keniassa vyyhtiin liittyy korruptiota ja surua lapsen kuolemasta.

Kenialaisessa Nation-mediassa on arvosteltu tänä keväänä kovin sanoin Suomeen kytköksissä olevaa ohjelmaa.

”Koko ohjelma on lypsylehmä”, vihaiset vanhemmat sanovat Nationin mukaan.

Kyse on vyyhdistä, jossa satoja kenialaisopiskelijoita tuli Suomeen opiskelemaan muun muassa sairaanhoitajiksi.

Maakunta on tehnyt sopimuksia suomalaisten ammattikorkeakoulujen, muun muassa Laurean, kanssa. Maakunta on ollut esillä suomalaisessa mediassa etenkin rahakiistojen vuoksi. Suomessa ollaan oltu siinä käsityksessä, että kulujen maksaja on Uasin Gishun maakunta. Tammikuussa maakunnan kuvernööri vieritti vastuun maksamattomista lukukausimaksuista nuorten vanhemmille.

Suomessa ammattikorkea­koulut ovat uhanneet keskeyttää opinnot, jos niistä ei makseta.

Hufvudstadsbladetin haastattelemat kenialaisopiskelijat kertovat joutuneensa tekemään Suomessa pimeitä töitä kattaakseen yllättävät tuhansien eurojen koulumaksut. Tilanne on ajanut opiskelijoita työskentelemään muun muassa siivoajina, rakennustyömailla, ruoka­kuskeina sekä prostituoituina.

Laurea-ammattikorkeakoulu kertoi viime viikolla antavansa Suomeen saapuneille opiskelijoille lisää maksuaikaa.

Keniassa vanhemmat ovat vihaisia siitä, että heidän lapsensa eivät saa koulutusta, josta he ovat maksaneet.

Nationissa kerrottiin jo maaliskuussa, että Finland Overseas Education -ohjelmasta vastuussa olevat tahot eivät ole siirtäneet rahoja suomalaisiin yliopistoihin kuten olisi pitänyt.

Vanhemmat ovat maksaneet lukukausi­maksuja rahastoon, jonka takaajana Uasin Gishun maakunnan hallitus toimii. Rahastosta maksujen oli tarkoitus siirtyä Suomeen. Kuitenkin myöhemmin tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että rahat ovat päätyneet suomalaiskoulujen sijaan kenialaisten virkamiesten taskuihin.

Opiskelijoiden asuinkustannuksiin tarkoitettujen rahojen katoamisesta on kertonut myös Citizen TV Kenya.

Suomesa opiskelevan nuoren mukaan opiskelijat häädettiin Suomessa hostellista maksamattomien laskujen vuoksi.

”He sanoivat, että maakunta on maksanut vuokran vain kahdeksi kuukaudeksi. Keniassa meitä pyydettiin maksamaan vuokra kuudelta kuukaudelta”, hän kertoi televisiokanavalle.

Maaliskuussa vanhemmat jopa uhkasivat Nationin mukaan haastaa hallituksen oikeuteen, jos he eivät saa rahojaan takaisin.

Vanhemmat ovat huolissaan tuntemattomaan maahan jumiin jääneistä lapsistaan. Moni heistä on jo myynyt koko omaisuutensa eikä pysty enää rahallisesti auttamaan lastaan.

Vanhemmat ovat myös puhuneet voimakkaasti sen puolesta, ettei lapsia enää lähetettäisi Suomeen ohjelman kautta.

Opiskelijat kuvailevat elämistä Suomessa masentavaksi kituuttamiseksi. Osa opiskelijoista on ollut Nationin mukaan siinä uskossa, että heille tarjotaan opiskelun oheen töitä. Nuorten mukaan maan hallitus on myös valehdellut opiskelijoille opintojen kestävän vain vuoden.

Nationin mukaan moni opiskelija on vaatimattomista lähtökohdista, ja on haaveillut pidemmän aikaa opinnoista ulkomailla. Moni toivoi myös, että ohjelman avulla voisi säästyä pitkälliseltä maahanmuutto­prosessilta.

”Elämä on helvettiä”, Suomeen muuttanut opiskelija kertoi Nationille huhtikuussa.

Pysäyttävä on etenkin tapaus, jossa Suomeen sairaanhoitajaksi Laurea-ammattikorkeakouluun opiskelemaan tullut nuori päätyi itsemurhaan huhtikuussa.

Nuori päätyi ratkaisuunsa sen jälkeen, kun hän ei pystynyt maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi jatkamaan opintojaan. Vanhempien mukaan hän katui päätöstään lähteä Suomeen ja sairastui vakavaan masennukseen.

Perhe on kerännyt varoja saadakseen lapsensa ruumiin haudattavaksi Keniaan. Perhe on myös vedonnut muihin vanhempiin: ”Hommatkaa lapsenne pois Suomesta.”

Kritiikki kohdistuu etenkin oman maan hallitukseen. Kuolleen nuoren vanhemmat kokevat, että lapsia lähetetään Suomeen oman onnensa nojaan ja maakunnan hallituksen tulisi hoitaa nuoret takaisin kotiin.

Huolta perheelle on kuitenkin aiheuttanut se, että Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet perheelle, että lapsen ruumis pitää noutaa Suomesta 21 päivän aikana tai muuten hänet haudataan Suomessa.

Perhe on yrittänyt kuumeisesti saada kasaan tarvittavia rahoja. Toiveikkuutta perheelle luo myös se, että Ruotsissa asuvat sukulaiset ovat luvanneet auttaa tuomaan lapsen kotiin.