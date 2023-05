Pelastuslaitos sai ilmoituksen savunmuodostuksesta teollisuuskiinteistössä.

Pirkanmaan pelastuslaitos on saanut Tampereella hälytyksen isosta rakennuspalosta Etu-Hankkion kadulla. Kutsuun on vastannut 21 pelastuslaitoksen yksikköä. Paikka on teollisuusalue Itä-Tampereella.

Valokuvaaja Timo Marttilan mukaan paikalla on paljon pelastuslaitoksen yksiköitä, mutta alueella ei näy savua. Ilmoitettu paikka sijaitsee Etu-Hankkion kadun alkupäässä, jossa on useita suuria teollisuuskiinteistöjä.

Pelastuslaitoksen mukaan teollisuuskiinteistöstä tuli ilmoitus savunmuodostuksesta. Pelastuslaitoksen yksiköt suorittavat kohteessa tiedustelua.