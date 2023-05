Suomen euroviisuedustajasta Käärijästä on tullut myös lasten suosikki. Käärijä esiintyy ensi viikolla Liverpoolissa kuitenkin vasta, kun perheen pienimpien pitäisi olla jo unten mailla.

Suomen euroviisuedustajasta Käärijästä eli Jere Pöyhösestä on tullut myös perheen pienimpien suosikki.

Käärijä esiintyy ensi viikolla Eurovision laulukilpailussa Liverpoolissa vasta, kun monen piltin nukkumaanmenoaika on jo mennyt.

Suomi kilpailee 1. semifinaalissa tiistaina 9. toukokuuta. Suora lähetys alkaa kello 22 Suomen aikaa ja kestää ennakkotietojen mukaan kello 24.15 asti. Käärijä kilpailee esiintymispaikalla 15, eli hän nousee viimeisenä lavalle.

Jos Käärijä selviytyy finaaliin, luvassa on lisää valvomista. Suora finaalilähetys alkaa lauantaina 13. toukokuuta kello 22 Suomen aikaa ja päättyy vasta seuraavan vuorokauden puolella noin kello 02.10.

Nyt monissa perheissä pähkäillään, miten myöhään lasten voi antaa valvoa ja millaisia seurauksia sillä voi olla.

THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen on ehdoton: hän ei suosittele lapsille – eikä välttämättä aikuisillekaan – valvomista puolille öin arki-iltana. Partosen mukaan on selvää, että jos lapset valvovat arkena yli puolen yön, luvassa on stressaava aamu koko perheelle.

”Voiko semifinaalilähetyksen tallentaa ja katsoa sen vasta seuraavana päivänä?” Partonen ehdottaa heti.

Partonen on psykiatrian dosentti, joka on perehtynyt erityisesti uneen ja vuorokausirytmiin.

Jos lapset valvovat arkena liian myöhään, heidät saa todennäköisesti seuraavana aamuna raapia paistinlastalla ylös pedeistään.

”Ei jakseta millään herätä kouluun tai päiväkotiin. Ollaan väsyneitä ja ärtyneitä ja lopulta tulee kiire”, Partonen toteaa.

Ihmisen unentarve muuttuu iän myötä. Aikuinen kestää yhden vähäunisemman yön paremmin kuin lapset, joilla unentarve on vielä huomattavan paljon suurempi.

Jo yhdestä liian lyhyeksi jääneestä yöstä syntyy lapselle iso univaje, Partonen sanoo.

”Univajeella on välitön vaikutus lapsen päivään: vireyteen, keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen.Tällainen univaje voi olla jopa vaarallinen, sillä se voi altistaa lapsen tapaturmille ja jopa onnettomuuksille, jos pitää liikkua yksin liikenteen joukossa.”

Mutta ihminen, lapsikaan, ei aina ymmärrä omaa parastaan.

Eli jos kuitenkin käy niin, että lapsi valvoo kaikista varoituksista huolimatta, peruuttamatonta tuhoa yksi vähäuninen yö ei Partosen mukaan ehdi aiheuttaa.

”Univaje otetaan sitten kiinni seuraavana yönä. Todennäköisesti lasta alkaa väsyttää seuraavana päivänä jo varhain.”

Viikonlopun valvomiseen Partonen suhtautuu jo armollisemmin. Hänestä lasten voi antaa hyvin valvoa lauantaina niin pitkään kuin vain sisua riittää, jos heillä on kuitenkin sunnuntaina mahdollisuus nukkua pidempään.

”Sunnuntaina kannattaa sitten käydä iltapäivästä ulkoilemassa. Se virkistää, mutta samalla edesauttaa sitä, että uni tulee illalla normaaliin aikaan.”