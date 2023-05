Sekava rahoitus­kuvio ajoi kenialaisia maksu­vaikeuksiin – Nyt Laurea on antanut opiskelijoille lisäaikaa

Maksuvaikeuksista kärsiville tehdään Laurean henkilökunnan kanssa maksusuunnitelma.

Laurea on yksi niistä oppilaitoksista, joissa opiskelevilla kenialaisilla on ollut maksuvaikeuksia sekavien rahoituskuvioiden takia.

Lukukausimaksujen takia vaikeuksiin joutuneiden kenialais­opiskelijoiden opinnot ammatti­korkeakoulu Laureassa jatkuvat, tiedottaa Laurea.

Keniasta Suomeen saapuneilla tutkinto-opiskelijoilla on elokuun puoleenväliin aikaa maksaa toisen lukukauden maksujaan. Laurean mukaan opiskelijan opinto-oikeus päätetään elokuun lopussa, jos tämä ei ole maksanut vähintään kahta kolmasosaa toisen lukukauden maksusta määräaikaan mennessä. Määräaika koskee ammatti­korkeakoulun mukaan sairaan­hoitajiksi ja fysio­terapeuteiksi opiskelevia kenialaisia.

Maksuvaikeuksista kärsiville opiskelijoille tehdään Laurean henkilö­kunnan kanssa maksu­suunnitelma.

Opintonsa lopettavia tiedotetaan Laurean mukaan muista koulutus­mahdollisuuksista Suomessa, kuten lähihoitaja­opinnoista oppisopimus­koulutuksena.

Kyse on Kenian Uasin Gishun maakunnasta Suomeen tulleista opiskelijoista. Heitä saapui Laurea-ammattikorkeakouluun syksyllä noin 400, moni sairaan­hoitajaksi opiskelemaan.

Maakunta on ollut esillä raha­kiistoista, joita sillä on suomalaisten oppi­laitosten kanssa. Vastaavia ongelmia on ollut muillakin oppi­laitoksilla, muun muassa Tampereella, Lappeenrannassa ja Imatralla.

Maksajana on pitänyt olla Uasin Gishun maakunta. Tammikuussa maakunnan kuvernööri vieritti vastuun maksamattomista lukukausi­maksuista nuorten vanhemmille.

Hufvudstadsbladetin (HBL) tietojen mukaan maakunta on uskotellut opiskelijoille heidän saaneen stipendejä, mutta todellisuudessa laskut ovat tulleet opiskelijoille itselleen.

Opiskelijoilta on peritty lehden mukaan 4 100 euron lukukausi­maksuja sekä maksuja muun muassa majoituksesta, koronavirus­todistuksesta, passeista ja matkoista. Valmistumisen kokonais­hinnaksi tulisi lehden mukaan jopa 33 000 euroa.

Helsingin Sanomat uutisoi sotkusta helmikuussa. Tuolloin Laurea-ammattikorkea­koulusta kerrottiin, että korkea­koulussa opiskelee kymmeniä ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka eivät ole päässeet Suomeen.

Ongelmana on, ettei opiskelijoilla ole oleskelu­lupia. HS:n helmikuussa haastattelema Jamila kertoi, että sairaan­hoitajaksi opiskelemista haittaa muun muassa verkkoyhteyden pätkiminen. Harjoitteluita hän ei pystynyt etänä suorittamaan.

Osa opiskelijoista on päässyt Suomeen asti. Heidän ongelmansa ovat erilaisia. Kun opiskelijat saivat tietää, että lasku opinnoista tulee heidän harteilleen, alkoi epä­toivoinen rahankeruu.

Tilauskoulutuksen maksujen epäselvyydet ovat Laurean mukaan olleet opiskelijoille kohtuuton taakka.

”Maksut ovat aiheuttaneet joillekin opiskelijoille ja perheille selkeää taloudellista ja henkistä painetta. Tilaus­koulutusta koskevan lain­säädännön mukaisesti korkea­koulu ei voi jättää maksuja huomioimatta, mutta voimme antaa lisää maksuaikaa. Haluamme näin korkeakoulu­yhteisönä osoittaa tukemme opiskelijoille ja heidän perheilleen niissä raameissa, joissa voimme tässä tilanteessa toimia”, Laurean rehtori Jouni Koski sanoo tiedotteessa.

Koski kertoi viime lauantaina STT:lle, että korkea­koulun henkilö­kunta on ollut kenialais­opiskelijoiden tukena monin eri tavoin. Heidän apunaan on ollut esimerkiksi opettaja­tuutorit, opinto­psykologit ja oppilaitos­pastori.

Opiskelijoille annettiin Kosken mukaan runsaasti tietoa opiskelusta ja elämästä Suomessa jo ennen kuin he muuttivat Keniasta Suomeen. Samalla heille kerrottiin Suomessa elämisen kustannuksista.