Mittava poliisi­operaatio keskeytti pihatyöt omakoti­talo­alueella Oulussa: ”Vieläkin on vähän šokkitilassa”

Anne Mannila seurasi epäillyn kiinniottoa olohuoneensa ikkunasta. Aila Orabin talon edustalta verijäljet oli sunnuntaiaamuna pesty pois.

Anne Mannila on ehtinyt asua Välivainiolla vasta viikon verran.

Oulun Välivainiolla asuvan Anne Mannilan pihatyöt keskeytyivät lauantai-iltana, kun perheen lapset pyöräilivät kotiin ja kertoivat poliisioperaatiosta lähikadulla.

Hieman myöhemmin Mannila seurasi Oulun lauantaisista henkirikoksista epäillyn kiinniottoa olohuoneensa ikkunasta.

”Se näytti sujuvan rauhallisesti. Poliisin varustusta oli paikalla ja poliisikoira siinä pyöri. Dronekin taisi lennellä, kun varmaan etsivät jotain”, kertoi Mannila sunnuntaiaamuna.

Epäilty ampuminen ja kaksi henkirikosta tapahtuivat omakotitalossa Oulun Välivainiolla lauantai-iltana.

Omakotitaloalueen rauha järkkyi, kun kaksi ihmistä kuoli ampumisen uhrina. Poliisit valtasivat alueen kadut, kun epäiltyä tekijää otettiin kiinni.

Mannila muutti perheineen alueelle vasta viikko sitten. Perinteikkäässä, Oulun keskustasta noin kolmen kilometrin päässä sijaitsevassa lähiössä valtaosa rakennuskannasta on 1950–70-luvulla rakennettuja omakotitaloja.

”Juuri aamusta tapasin ensimmäisen kerran naapurin rouvan, joka sanoi asuneensa alueella kaksikymmentä vuotta ja aina on ollut niin rauhallista. Sitten muutaman tunnin päästä kävi näin”, kertasi Mannila.

Oulun Välivainion poliisioperaatio sai alkunsa lauantai-iltana viiden aikaan. Kun poliisi saapui tapahtumapaikalle, se löysi ammutun miehen ja naisen. Nainen löytyi kuolleena omakotitalosta ja ammuttu mies ulkoa, jossa hän ensihoitotoimenpiteistä huolimatta kuoli.

Epäilty ampuja otettiin tapahtumapaikkaa lähellä olevalta Haravatieltä. Miehellä ei ollut kiinniottohetkellä hallussaan asetta. Häntä epäillään kahdesta taposta.

Kuvassa kadulta löytyneitä verijälkiä, noin 50 metrin päässä surmapaikalta.

Tapahtumapaikalla Talvitiellä lojuu sunnuntaina maahan unohtuneet kumikäsineet ja kasaan tien sivuun huuhdeltua roskaa. Yhden talon pihassa seisoo poliisiauto.

Lunta on talon pihassa enää pienissä kasoissa ja haravointi on aloitettu. Lehtiä on sullottu säkkeihin ja aurinkovarjokin nostettu esille. Narulla roikkuu matto.

Naapurustossa asuva Aila Orabi seurasi puolille öin jatkuneita viranomaistoimia ikkunastaan.

Naapurustossa asuva Aila Orabi seurasi poliisin työskentelyä ikkunastaan puolilleöin saakka.

”He toimivat systemaattisesti, merkitsivät katuja ja verijälkiä. Kun tutkinta oli tehty, verijäljet putsattiin pois. Meidänkin auton edessä oli verijälkiä, enää niitä ei näy.”

Orabi todisti myös kiinniottoa, kun poliisit ottivat asunnosta kiinni mieshenkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitellään.

”Sekin oli hyvin rauhallinen tilanne, kun häneltä tyhjennettiin taskut. Poliiseja oli paljon paikalla suojavarusteissaan. Itseäni ei pelottanut koko aikana. Ajattelin, että ammattilaiset ovat asialla.”

Orabin mukaan talossa asui nainen koiransa kanssa. ”Paljon siinä kulki erilaisia autoja.”

Vielä tuossa vaiheessa epäilty tekijä oli karkuteillä. Hänet otettiin kiinni kiinni Haravatiellä kello 19.20. Yhteensä kiinniotettuna on siis kaksi miestä.

Poliisi ei toistaiseksi ole kertonut tapauksesta tarkempia tietoja.

Talvitie, jossa osa tragediasta tapahtui.

Alueella pitkään asunut, Kirsi kertoi olleensa juuri tuohon aikaan ulkoiluttamassa koiraa. Sukunimeään Kirsi ei halua kertoa.

”Näin tien varrella ainakin kuusi poliisiautoa ja poliisi oli auton ulkopuolella pyssyn kanssa. Siitä poliisi hyppäsi aidan yli ja kuului huuto, että pysähdy, täällä on poliisi.”

”Aiemmin kun haravoin omalla pihalla, poliisi kävi kyselemässä, onko näkynyt ketään. Siinä vaiheessa en vielä tiennyt, että täällä on ihmisiä kuollut.”

Kirsi sanoi osuneensa koiransa kanssa paikalle vahingossa. ”Vieläkin on vähän šokkitilassa, kun osui siihen piiritykseen”, hän sanoi.

Alue on hänen mukaansa muuten rauhallinen, mutta lähistöllä olevan Puolivälinkankaan vesitornin ympäristössä on ollut levottomuuksia ja huhuja huumekauppaan viittaavista tapahtumista.