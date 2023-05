Kummallakin 31-vuotiaista epäillyistä on aiempaa rikostaustaa muun muassa pahoinpitelyistä ja huumerikoksista. Toinen miehistä on tuomittu lisäksi dopingrikoksesta.

Oulun Välivainion kaksoissurmaan liittyen epäiltyinä on kaksi 31-vuotiasta miestä, joilla on taustallaan useita rikostuomioita. Heitä vaaditaan keskiviikkona vangittaviksi.

Poliisin käräjäoikeudelle toimittamien vangitsemis­vaatimusten ennakkotietojen perusteella 31-vuotiasta miestä vaaditaan vangittavaksi epäiltynä kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta. Lisäksi toista samanikäistä miestä vaaditaan vangittavaksi yhdestä taposta ja ampuma-aserikoksesta epäiltynä.

Poliisin mukaan molempien osallisuutta tapahtumiin selvitetään.

”Molempia epäillään tässä vaiheessa. Yhtä taposta ja toista kahdesta taposta”, sanoo tapauksen tiedottamisesta vastaava Janne Törmänen Oulun poliisista. Hän ei suostu avaamaan asiaa enempää.

Törmänen vahvistaa, että molemmat epäillyt tunsivat molemmat uhrit tavalla tai toisella, muttei kommentoi myöskään henkilöiden välejä tarkemmin.

HS:n tietojen mukaan kahdesta taposta epäilty mies ja naispuolinen uhri olivat aviopari. Sosiaalisen median tietojen perusteella pari ehti olla naimisissa reilun vuoden.

Kahdesta taposta epäillyllä 31-vuotiaalla uhrin puolisolla on viime vuosilta useita lainvoimaisia rikostuomioita kotipaikka­kuntansa käräjäoikeudesta. Vuonna 2014 mies todettiin syylliseksi kahteen pahoinpitelyyn ja vahingontekoon.

Ensimmäinen pahoinpitelyistä tapahtui oululaisessa yökerhossa, jossa mies muun muassa töni ja löi toista asiakasta. Järjestysmiehet poistivat miehen ravintolasta, mutta hän jäi ulos odottamaan uhria. Ulkona hän seurasi uhria ja löi tätä uudelleen.

Myöhemmin samassa kuussa mies pahoinpiteli naispuolisen läheisensä tämän kotona. Mies löi naista avokämmenellä, potkaisi ja nosti tätä kurkusta kiinni pitäen ilmaan. Uhri pääsi lopulta pakenemaan. Samana päivänä mies myös rikkoi oululaisen rakennuksen ulko-oven heittämällä pyörätelineen päin sen lasia.

Helmikuussa 2018 mies sai tuomion dopingrikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Miehen asunnosta Oulussa löytyi kotietsinnässä syksyllä 2016 dopingaineita yhteensä 900 tabletin ja 22 ampullin verran.

Mies kiisti dopingrikoksen ja esitti, että hänen baarikaapissa ja repussa säilyttämänsä aineet oli tarkoitettu omaan käyttöön eikä levitykseen. Mies selitti käyttöä sillä, että hän harrasti voimanostoa. Käräjäoikeus ei kuitenkaan uskonut selitystä. Mies tuomittiin päiväsakkoihin, joista kertyi hänen tuloillaan maksettavaa 1 620 euroa.

Pari kuukautta myöhemmin hänet tuomittiin sakkoihin toisestakin dopingrikoksesta. Mies oli tilannut dopingainetta ulkomailta, mutta postilähetys oli jäänyt kiinni tullissa.

Viime- ja tänä vuonna mies sai kaksi tuomiota Oulussa ja Rovaniemellä tekemistään kolmesta huumausaine­rikoksesta, lievästä ja perusmuotoisesta ampuma-aserikoksesta, rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Mies oli muun muassa pitänyt hallussaan amfetamiinia ja luvatonta revolveria patruunoineen sekä viljellyt kahta kannabiskasvia.

Vuoden 2022 tuomiossa hänelle määrättiin jälleen päiväsakkoja. Tämän vuoden tammikuussa hänet tuomittiin kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Tämä vuonna mieheltä on vaadittu käräjillä myös tuhansien eurojen edestä velkasaatavia.

Yhdestä henkirikoksesta epäillään tällä hetkellä toista 31-vuotiasta miestä, jolla on niinikään aiempia rikostuomioita. Myös hänen rikoksensa sijoittuvat Ouluun, jossa mies on ainakin aiemmin asunut.

Vuonna 2014 hänet tuomittiin pahoinpitelystä ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta 240 euron päiväsakkoihin. Mies oli lyönyt toista asiakasta nyrkillä kasvoihin ravintolassa ja paininut häntä poistaneen järjestyksenvalvojan kanssa.

Kaksi vuotta myöhemmin hänet tuomittiin muun muassa kahdesta pahoinpitelystä, moottorikulku­neuvon käyttövarkaudesta ja törkeästä rattijuopumuksesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Mies oli pahoinpidellyt oululaisessa yökerhossa sekä toista asiakasta että järjestyksenvalvojaa.

2018 hänet tuomittiin jälleen pahoinpitelystä. Taustalla oli tilanne, jossa hän oli potkaissut järjestysmiesten kiinni ottamaa ja maassa maannutta miestä otsaan.

Pariin otteeseen hänet on tuomittu myös huumausaine­rikoksesta. Esimerkiksi viime vuonna hänen katsottiin syyllistyneen huumausaine­rikokseen koskien muun muassa amfetamiinin hallussapitoa kotonaan.

Samassa yhteydessä hänet tuomittiin myös lievästä ampuma-aserikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 60 päiväsakkoon, josta tuli hänen tuloillaan maksettavaa 360 euroa.

HENKIRIKOKSET tulivat ilmi lauantai-iltana, kun poliisi löysi Oulun Välivainiolla sijaitsevasta omakotitalosta kuolleen naisen ja ulkoa lähistöltä loukkaantuneen miehen. Myös mies kuoli paikan päällä ensihoidosta huolimatta. Kummallakin uhreista oli ampumahaavoja.

Nainen löytyi kuolleena omakotitalosta, jossa hän HS:n tietojen mukaan oli asunut koiransa kanssa. Osoitetietojen perusteella myös tapoista epäilty puoliso joko asuu talossa tai on aiemmin asunut siellä ja on edelleen osoitteessa kirjoilla. Puinen omakotitalo on ollut myynnissä 170 000 euron lähtöhintaan.

Poliisi kertoi aiemmin ottaneensa epäillyn ampujan kiinni lähellä tapahtumapaikkaa sijaitsevalta Haravatieltä myöhemmin samana iltana. Hänellä ei ollut kiinniotto­hetkellä hallussaan asetta.

Lisäksi poliisi on kertoi ottaneensa yhden toisen miehen kiinni asunnosta, josta se löysi myös kuolleen naisen. Tämän epäillyn osalta kertoi aiemmin, että hänen osuutensa tapahtumiin oli selvittelyssä.

Poliisi ei suostunut tiistaina kommentoimaan tapahtumien kulkua tai teon mahdollista motiivia. Poliisi ei kertonut myöskään, ovatko epäillyt kiistäneet epäillyt rikokset.