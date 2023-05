Henkilöauto ajautui ulos tieltä sunnuntai-iltana Talpelantiellä. Kaksi nuorta aikuista vietiin sairaalaan. Heistä ainakin toinen loukkaantui vakavasti.

Lohjan Talpelantiellä sattui sunnuntai-iltana vakava tieliikenneonnettomuus, jonka seurauksena kaksi ihmistä vietiin sairaalaan. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta tällä hetkellä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä vamman­tuottamuksena.

Henkilöauto ajautui ulos tieltä ja osui puuhun noin puoli kahdeksan aikaan illalla Talpelantiellä. Kuljettaja menetti autonsa hallinnan ajaessaan sorapäällysteisellä tiellä Karstun suunnasta kohti Saukkolaa.

Poliisilaitoksen mukaan auton kuljettaja on 17-vuotias, jolle on myönnetty ajokortti poikkeusluvalla. Tutkinnan perusteella on todennäköistä, että kuljettaja on ajanut ylinopeutta. Alueen nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Ylikomisario Aapo Isoaho mukaan näyttää siltä, että onnettomuuden taustalla saattaa olla merkittävä ylinopeus. Poliisilla ei esimerkiksi ole tiedossa, että kuljettaja olisi väistänyt tiellä ketään.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa, miten kovaa kuski on kaahannut. Isoaho ei arvioi, miten paljon ajokokemusta nuorella kuljettajalla on ollut entuudestaan.

Kuljettajan ei epäillä ajaneen autolla päihtyneenä.

Autossa oli viisi nuorta aikuista. He ovat kaikki paikkakuntalaisia, suunnilleen samanikäisiä nuoria. Heistä kaksi loukkaantui ja joutui sairaalahoitoon.

Loukkaantuneiden tämänhetkisestä tilasta poliisilla ei ole tarkempaa tietoa. Sairaalaan toimitetuista kahdesta nuoresta ainakin yhden on kerrottu loukkaantuneen vakavasti.

Pelastuslaitos joutui purkamaan autoa, jotta yksi nuorista saatiin irrotettua autosta. Onnettomuuspaikalla oli tapahtuma-aikana kuiva kevätkeli.