Viranomaiset etsivät Kuopiossa karannutta vankia. Miehestä pyydetään havaintoja, jotka voi ilmoittaa hätäkeskukseen.

Kuopion Neulamäellä on karannut vanki, kertoo Itä-Suomen poliisi. Mies karkasi viranomaisilta sen jälkeen, kun hän oli päässyt luvallisesti ja valvottuna vankilan ulkopuolelle.

Komisario Sami Joutjärvi kertoo, että mies lähti karkuteille jalkaisin. Karkaamisen yhteydessä ei ole sattunut mitään dramaattista, kuvailee Joutjärvi.

Miestä etsivät sekä poliisi että Rikosseuraamuslaitos (Rise). Poliisin arvion mukaan vanki ei ole vaaraksi ulkopuolisille.

”Vihjeitä on saatu runsaasti, sillä alueella on aika paljon liikkujia. Kaupungin kupeessa liikutaan, joten häntä ei ole vielä löydetty. Hän on voinut mennä minne tahansa”, kertoo Joutjärvi.

Joutjärvi on luottavainen, että mies löydetään ennen pitkää. Häntä on etsitty ”isolla volyymilla” maanantaina. Poliisi ei kerro, mistä mies on tuomittu vankilaan. Mies on Joutjärven mukaan poliisille kuitenkin entuudestaan tuttu.

Mies on noin 180 senttiä pitkä. Hänen hiuksensa on ajeltu paljaaksi keskeltä päältä. Hänellä on päällään mustat shortsit, huppari ja aurinkolasit. Lisäksi hänellä on päässään pipo.

Poliisi pyytää miehestä havaintoja, jotka voi ilmoittaa hätäkeskukseen.