Kolme nuorta miestä saapui samalla kyydillä Prisman parkkipaikalle. Siellä syntyi välikohtaus, jonka seurauksena yksi miehistä kuoli. Tapausta puidaan nyt Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään tiistaina epäiltyä murhaa, joka tapahtui Tampereen Lielahdessa 17. tammikuuta.

Kyseessä oli puukotus, joka tapahtui Lielahden Prisman parkkipaikalla. Tapaukseen liittyy kolme nuorta tamperelaismiestä, jotka olivat tulleet samalla kyydillä parkkipaikalle. Yksi on uhri ja toinen epäilty tekijä. Kolmas oli hetken aikaa kiinniotettuna, mutta poliisi vapautti hänet, eikä häntä epäillä rikoksesta.

Aluesyyttäjä Hanna Ikonen nosti 25. huhtikuuta syytteen epäiltyä tekijää vastaan. Ikonen vaatii epäillylle rangaistusta murhasta.

Ikosen mukaan syytetty tappoi uhrin lyömällä tätä puukolla 18 kertaa. Uhri ja syytetty tunsivat toisensa entuudestaan. Puukolla iskemistä jatkettiin syyttäjän mukaan ulkopuolisen estoista huolimatta. Puukossa oli 10 senttimetriä pitkä terä. Syyttäjän mukaan teko oli vakaasti harkittu ja kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syytetty kiistää syytteen murhasta, mutta myöntää syyllistyneensä tappoon. Syytetty ei muista puukotustilannetta eikä voi ottaa kantaa puukoniskujen määrään. Hän kiistää myös, että puukoniskut olisivat tulleet uhrille yllättäen.

Syytetyn mukaan miesten välillä oli ensin kahinaa, jota seurasi puukotus. Uhri ja syytetty olivat kaatunut maahan ja puukotus jatkunut maassa. Myös syytetty sai tilanteessa vammoja. Syytetty kiistää, että olisi pitänyt uhrista kiinni.

Tapahtumiin liittyy kolme nuorta tamperelaismiestä. Syyttäjän mukaan he olivat entuudestaan tuttuja. Ennen Prismalle menoa kolme miestä oli viettänyt aikaa yhdessä.

Tapahtumat alkoivat siitä, että syytetty oli lähdössä kouluun, mutta myöhästyi bussista. Syytetty jäi viettämään aikaa Lentävänniemen alueelle, jossa hän alkoi nauttia alkoholia. Puoli yhden aikaan syytetty oli ostanut puukon, jota myöhemmin käytti.

Syytetty laittoi uhrille sekä kolmannelle miehelle viestiä, että voivatko he tulla tapaamaan häntä. Syytetty oli hakenut uhrin ja he olivat lähteneet liikkeelle autolla. Tarkoitus oli ajella ympäriinsä ja viettää aikaa. Syytetty oli jatkanut alkoholin käyttöä. Neljän aikaan he hakivat kolmannen miehen kyytiin.

Uhri oli auttanut syytetyn ulos autosta, kun syytetty oli syyttäjän mukaan täysin yllättäen ottanut puukon esiin ja alkanut puukottaa uhria selkään. Uhri alkoi huutaa apua. Kolmas mies nousi autosta ja havaitsi, että syytetty puukottaa uhria. Mies yritti puuttua tilanteeseen, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta. Mies oli lähtenyt hakemaan apua ja soittanut hätäkeskukseen.

Jossain vaiheessa uhri sai syytetyltä puukon, jolloin myös syytetty meni tajuttomaksi uhrin tekemistä puukon iskuista.

Myös uhrilla oli ollut hallussaan puukko, jota ei kuitenkaan syyttäjän mukaan käytetty välikohtauksessa. Se oli jossain vaiheessa pudonnut uhrin taskusta.

Syyttäjän mukaan syytetty oli katsonut raakaa materiaalia joukkosurmista. Henkirikoksen tekopäivänä oli avattu kolme tiedostoa, joista nimen perusteella voidaan syyttäjän mukaan päätellä, että syytetty oli katsonut Kauhajoen koulusurmiin liittyvää materiaalia.

Lisäksi syyttäjän mukaan syytetty oli katsonut muutakin joukkosurmiin liittyvää materiaalia sekä kotimaasta että ulkomailta.

Syytetyn asianajan mukaan syytetty on syyttäjän kanssa samaa mieltä väkivaltatilanteen alkamisesta ja sen päättymisestä. Asianosaiset ovat tunteneet entuudestaan.

Syytetty ei kiistä, etteikö olisi tekopäivänä katsonut materiaalia, mutta syytetyn asianajajan mukaan itse materiaalin sisältö ei kerro vakaasta harkinnasta. Sisältöä ei tiedetä, se on asianajajan mukaan päätelty vain tiedostojen nimistä. Tiedostonimet viittaavat joukkosurmiin, mutta varsinaisia tiedostoja ei kyetty palauttamaan salauksesta johtuen.

Syytetyn mukaan muu syytetyn katsoma materiaali oli julkinen esitutkintapöytäkirja aiemmasta rikoksesta ja videota ampumaradalta. Syyttäjän asianajajan mukaan materiaalit eivät liity tappamiseen, joka voitaisiin liittää henkirikokseen.

"Hän on ollut kiinnostunut tapahtumasta, joka aiemmin tapahtunut", sanoo asianajaja.

Puukon hankinta on riidatonta. Puukon hankinta ei kuitenkaan ollut asianajajan mukaan epätavanomaista: teräaseita oli pidetty poikaporukassa hallussa aiemminkin.

Uhrin perheen edustajan mukaan syytetty ja uhri tunsivat toisensa. Jossain vaiheessa syytetyn psyykkinen terveydentila heikkeni. Monet syytetyn ystävät poistuivat kuvioista, mutta uhri ei hylännyt syytettyä. Muut eivät halunneet olla syytetyn kanssa tekemisissä, koska kavahtivat syytetyn outoja väkivaltafantasioita, sanoo perheen edustaja.

Uhri oli perheen mukaan sanonut, että kaikki ihmiset ovat pelastettavissa, eikä psyykkinen sairaus saisi määrittää ihmistä. Uhri oli loppuun asti syytetyn ystävä.

Uhrin perheen on vaikea löytää motiivia syytetyn teoille ja kokevat tämän tapauksen erityisen epäoikeudenmukaisesti. Etenkin siitä syystä, että teko kohdistui syytetyn tukihenkilöön. Se on edustajan mukaan lisännyt uhrin perheen kärsimystä.