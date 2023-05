Liitto haluaa, että vankiloita on yhä laajasti eri puolilla maata, ei vain kasvukeskuksissa.

Aie lakkauttaa joukko tunnettuja vankiloita saa tyrmäyksen Vankilavirkailijain liitolta.

Rikosseuraamuslaitos suunnittelee isoa muutosta, jossa se mahdollisesti lopettaisi esimerkiksi Riihimäen, Helsingin, Jokelan ja Kylmäkosken vankilat. Samalla se suunnittelee uusien vankiloiden rakentamista lähelle isoja kasvukeskuksia.

Vankilavirkailijain Liitto näkee asian toisin, sen mielestä vankiloita pitää yhä olla laaja-alaisesti koko maassa. Sen mukaan vankiloiden sijoittaminen isoihin kasvukeskuksiin aiheuttaa ongelmia vankien sijoittelussa.

”Rikoksia tullaan edelleen tekemään muuallakin kuin kasvukeskuksien läheisyydessä”, liitto toteaa tiedotteessaan.

Rise puolestaan perustelee suunnitelmiaan sillä, että nykyiset vanhat laitokset alkavat olla isojen peruskorjauksien tarpeessa. Rise laskee, että vanhan korjaus tulee kalliimmaksi kuin uusien rakentaminen.

Tätä liitto ei sulata. Se epäilee, että Rise jättää yksiköitä korjauttamatta, jotta verkostoa voidaan supistaa vedoten tuleviin korjauskustannuksiin.

Liitto myös muistuttaa, että henkilöstöpula on edelleen erittäin vakava kaikissa vankiloissa sijainnista riippumatta. Pahimmillaan se on kasvukeskuksissa. Henkilöstön jaksaminen on pitkään ollut äärirajoilla ja toinen suuri haaste on kilpailukyvytön palkka, liitto toteaa.