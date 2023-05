Kun Ruotsi toteutti vastaavan lakiuudistuksen, raiskaustuomiot lisääntyivät 75 prosenttia.

Raiskausepäilyjen määrä on kasvanut odotettua vähemmän vuoden alusta voimaan tulleen laki­uudistuksen jälkeen. Poliisin tietoon tuli tammi–huhtikuussa noin 11 prosenttia enemmän raiskaus­epäilyjä kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Kasvuprosentti on lähes puolet hallituksen arviota pienempi.

Hallituksen arvio tosin koskee alkuvuotta pidempää ajanjaksoa. Hallituksen laki­esityksessä arvioitiin, että laki­uudistuksen jälkeisinä vuosina raiskaus­epäilyjä tulisi ilmi 20 prosenttia enemmän kuin aiemmin.

Seksuaalirikos­lain­säädännön kokonais­uudistus tuli voimaan 1. tammikuuta. Yksi laki­uudistuksen keskeisimmistä muutoksista on raiskauksen tunnus­merkistön muuttuminen suostumus­perusteiseksi.

Heti vuoden alussa näytti siltä, että raiskaus­epäilyjen määrä olisi voinut lisääntyä alkuvuonna nyt nähtyä enemmän. Tammikuussa tapauksia tuli poliisin tietoon yli 40 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Oikeusministeriön mukaan on liian varhaista tehdä johto­päätöksiä uuden lain­säädännön lopullisista vaikutuksista. Lainsäädäntö­neuvos Sami Kiriakos sanoo, että raiskaus­epäilyjen määrä näyttää joka tapauksessa kasvavan laki­uudistuksen jälkeen.

”Määrää ei voi oikein ennustaa etukäteen. Hallituksen esityksen arvio perustui parhaaseen käytettävissä olleeseen tietoon. Se tarkoitti käytännössä Ruotsin tilannetta. Siellä on toteutettu aikaisemmin monella tavalla vastaava laki­uudistus”, Kiriakos sanoo.

Ennen laki­uudistusta raiskauksen tunnus­merkistössä painottui väki­vallan käyttö tai sillä uhkaaminen. Uudistuksen myötä raiskaukseksi katsotaan yhdyntä sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaa­ehtoisesti.

Vapaa­ehtoisuus tai sen puuttuminen voi ilmetä sanallisen ilmaisun, eleiden tai muun toiminnan perusteella.

Kun Ruotsi toteutti vastaavan lainsäädäntö­uudistuksen vuonna 2018, langettavien raiskaus­tuomioiden määrä kasvoi siellä ensimmäisenä vuonna 75 prosenttia.

Alkuvuoden rikos­epäilyjen määrän perusteella näyttää epä­todennäköiseltä, että rikos­tapausten määrä lisääntyisi tänä vuonna Suomessa yhtä voimakkaasti kuin tuolloin Ruotsissa. Hallituksen laki­esityksessäkin arvioitiin, että tapausten määrä kasvaa Suomessa maltillisemmin kuin Ruotsissa.

Lainsäädäntö­neuvos Sami Kiriakos huomauttaa, että raiskaus­epäilyjen määrä alkoi lisääntyä jo ennen lakiuudistusta.

”Jo vuonna 2021 tapahtui selkeää kasvua. Sille ei ole tiedossa selkeää selitystä. Yksi selitys voi kuitenkin olla se, että tapauksia on alettu ilmoittaa aikaisempaa herkemmin, kun asiasta on käyty paljon julkista keskustelua. On myös huomattava, että kasvu rikos­tilastoissa ei kerro sellaisenaan rikosten todellisesta määrästä. Kyse voi olla ilmoitus­herkkyyden tai kiinni­jäämisen lisääntymisestä”, Kiriakos sanoo.

Epäiltyjen seksuaalisten ahdistelujen määrä on kasvanut laki­uudistuksen jälkeen selvästi enemmän kuin raiskaus­epäilyjen.

Ahdisteluepäilyjen määrä lisääntyi tammi–huhtikuussa yli 90 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Aikaisemmin seksuaaliseen ahdisteluun saattoi syyllistyä lain mukaan ainoastaan koskettelemalla. Tammikuun alusta lähtien ahdisteluun on voinut syyllistyä koskettelun lisäksi monilla uudenlaisilla tavoilla.

Rikosilmoituksia seksuaalisesta ahdistelusta on tehty muun muassa penis­kuvien lähettämisestä, sukupuoli­elimen esittelemisestä yleisellä paikalla sekä eleillä ja ilmeillä ahdistelusta.

Kaikkien seksuaali­rikosepäilyjen kokonais­määrä kasvoi vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kahdeksan prosenttia.