Toinen Oulun kaksoissurmasta epäilty mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta taposta. Toinen vangittiin yhdestä taposta lievemmällä syytä epäillä -perusteella.

KÄRÄJÄOIKEUS vangitsi keskiviikkona kaksi 31-vuotiasta miestä, joita epäillään Oulun Välivainion kaksoissurmaan liittyen.

Vangitsemisistunnot järjestettiin iltapäivällä Oulun käräjäoikeudessa suljetuin ovin.

Toinen 31-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta.

Toinen samanikäinen mies vangittiin yhdestä taposta ja ampuma-aserikoksesta epäiltynä. Hänet vangittiin syytä epäillä -perusteella, joka on lievempi vangitsemisperuste kuin todennäköisin syin vangitseminen. Hänen osaltaan vangitsemisasia on käsiteltävä uudelleen viikon sisällä. Poliisin on tuolloin esitettävä käräjäoikeudelle lisäselvitystä vangitsemisen jatkamiseksi.

Kaikki epäillyt rikokset tapahtuivat lauantaina 6. toukokuuta Oulussa.

Poliisin tiistaina HS:lle kertoman mukaan molempien miesten osallisuutta tapahtumiin selvitetään ja kumpaakin epäillään tässä vaiheessa – tosin toista miehistä vain yhdestä taposta.

Kaksi henkirikosta tuli ilmi lauantaina alkuillasta, kun poliisi löysi Välivainiolla sijaitsevasta omakotitalosta kuolleen naisen ja ulkoa lähistöltä loukkaantuneen miehen. Myös mies kuoli paikan päällä ensihoidosta huolimatta. Kumpaakin uhreista oli ammuttu.

Poliisi on kertonut HS:lle, että molemmat epäillyt tunsivat molemmat uhrit tavalla tai toisella. Tarkemmin poliisi ei ole neljän henkilön keskinäisiä välejä kommentoinut. HS:n tietojen mukaan kahdesta taposta epäilty mies ja naispuolinen uhri olivat aviopari.

Poliisi otti lauantai-iltana kiinni ensin yhden miehen surma-asunnosta ja myöhemmin toisen miehen lähellä tapahtumapaikkaa sijaitsevalta Haravatieltä. Aluksi poliisi kertoi epäilevänsä Haravatieltä kiinni otettua miestä ampujaksi ja selvittävänsä asunnosta kiinni otetun miehen osuutta tapahtumiin.

Poliisi ei ole suostunut avaamaan tapahtumien kulkua tai henkirikosten mahdollista motiivia.

Kummallakin vangituista epäillyistä on rikostaustaa useiden tuomioiden verran. Miehet on tuomittu aiemmin käräjillä lainvoimaisesti muun muassa pahoinpitelyistä ja huumausaine­rikoksista.

