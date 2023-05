Laiton kaatopaikka paljastui Tampereen Hervannasta lumien lähdettyä. Kymmenistä roskapusseista voidaan etsiä roskaajan henkilöllisyyden paljastavia tietoja.

Tampereen Hervannassa on lumien sulettua paljastunut törkeä maaston roskaaminen.

Metsään on heitetty useita kymmeniä roskapusseja, jotka näyttäisivät olleen paikalla viime syksystä lähtien. Joidenkin päällä oli aurauksen ja lumen mukana tullutta hiekoitussepeliä.

Pari pussia vaikutti aika tuoreelta ja ne myös makasivat syksyllä maahan varisseiden puiden lehtien päällä.

Valtaosa roskista on todennäköisesti heitetty luontoon kerralla ja määrästä päätelleen ne on tuotu paikalle autolla.

Pääosa pusseista näytti sisältävän keittiöroskaa, mutta myös tekstiilipusseja oli useita.

Pussit eivät ole olleet maastossa kovin kauan. Ehkä viime syksystä, sillä joidenkin päällä oli hiekotussepeliä viereisen kadun aurauksen jäljiltä.

Tampereen Infran työpäällikkö Teemu Kylmäkoski kertoo, että kaupunki siivoaa ja pyrkii myös löytämään tekijän.

”Tampereen Infra siivoaa kyseiset pussit ja rojut pois. Jätelain mukaan ensisijainen siivousvastuu on aina roskaajalla/jätteen haltijalla ja toissijainen vastuu on maan omistajalla. Tampereen Infralla on siis kaupungin kanssa jatkuva tilaus luvattomien kaatopaikkojen siivoamisesta, mikäli niitä ilmenee kaupungin alueilla.”

Tehdäänkö rikosilmoitus?

”Riippuu laittoman kaatopaikan koosta, törkeydestä ja jätteiden vaarallisuudesta, että tehdäänkö rikosilmoitusta. Tästä kyseisestä tapahtumasta ei ole vielä sovittu työnjohdon kanssa, että tehdäänkö rikosilmoitusta.”

Pyritäänkö selvittämään tekijää?

”Mikäli tekijä saadaan selville esimerkiksi roskien joukossa olevasta tunnisteesta, voidaan siivouskulut laskuttaa sitä kautta tekijältä. Mikä on tietysti yhteiskunnan kannalta oikein, eli miksi kuntalaisten pitäisi kollektiivisesti maksaa yhden tahon ”törttöilystä”.”

Vaate- ja tekstiilipusseja oli myös useita.

Eläimet eivät vielä ole repineet pusseja rikki.

Paljonko tällaisista aiheutuu veronmaksajille kuluja vuodessa?

”Vuodessa pelkästään laittomien kaatopaikkojen puhdistustyöt metsistä ja puistoalueilta maksavat noin 10 000 euroa vuodessa. Tällä rahalla saisi monta puiston penkkiä tai roska-astiaa sopiviin ja tarpeellisiin paikkoihin.”

Miten roskaajan olisi pitänyt toimia?

”Tekijän olisi tietysti pitänyt toimittaa jätteensä joko kiinteistönsä jäteastiaan tai viedä jätehuollon jätteenkäsittelykeskuksiin Koukkujärvelle tai Tarastejärvelle.”

Miten muutoin kommentoit tällaista toimintaa?

”Tällainen toiminta on melko turhauttavaa ja vastuutonta. Ympäristön pilaaminen, likaantuminen on meidän kaikkien yhteinen asia, onhan kaupunki ja sen puistot meidän kaikkien asukkaiden virkistäytymistä varten rakennettu ja kunnossapidetty. Valitettavan usein roskat ja jätteet saattavat vaarantaa myös ihmisten, kotieläinten ja luonnonvaraisten eläinten terveyden.”