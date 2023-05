Poliisin mukaan osa uhreista luuli keskustelevansa naisen kanssa.

Miestä on epäilty muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta. Keski-Suomen käräjäoikeus antaa tuomion jutusta perjantaina.

Keski-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa miehen epäillään huijanneen alaikäisiltä tytöiltä vähäpukeisia tai alastonkuvia.

Poliisin mukaan keski-ikäinen mies lähestyi uhreja sosiaalisessa mediassa ja valehteli tarvitsevansa kuvia 3D-mallinnuksia varten. Hänen epäillään luvanneen kuvista rahaa.

"Epäilty on kertonut uhreille tekevänsä 3D-kehonmallinnussovellusta tai -ohjelmaa. Tällaisia sovelluksia on oikeastikin olemassa, missä voi esimerkiksi virtuaalisesti sovittaa vaatteita nettikaupasta. Tällaisen varjolla hän on saanut uhrit lähettämään kuvia”, tutkinnanjohtaja Saara Asmundela kertoi STT:lle viime syksynä, kun poliisi tiedotti tutkinnasta.

Poliisin mukaan mies käytti huijauksissa erilaisia peitehenkilöllisyyksiä, sekä mies- että naispuolisia.

Miestä on epäilty muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.