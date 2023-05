Viikonlopuksi on luvassa aurinkoista säätä ja monin paikoin yli 20 asteen lämpötiloja.

Viikonlopun sää on etenkin maan eteläosissa jo niin lämmin ja poutainen, että tässähän voi lähteä vaikka rannalle.

”Kyllä ihmiset varmasti intoutuvat aurinkoa ottamaan. Päivällä on auringonpaisetta ja säteilyä kohtuullisen hyvin”, sanoo Ilmatieteen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle.

Perjantaina maan etelä- ja keskiosassa yleisesti 17–22 astetta, paikoin asteita voi olla jopa 23 astetta. Lapissa lämpötilat ovat ennusteen mukaan 10–16 astetta.

Euroviisujen finaalipäivä eli lauantai on hieman edeltäjäänsä pilvisempi. Lämpötilat ovat kuitenkin laajalti 18–23 astetta.

Päivän aikana Lapin länsiosassakin voidaan mitata 21 asteen lämpötiloja. Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa asteita on enimmäkseen 10–17.

Rannikolla sää on hieman sisämaata viileämpi. Lauantaina ja sunnuntaina iltapäivisin voi syntyä myös merituulta, joka viilentää ilmaa entisestään.

Euroviisuja juhlivien kannattaa pitää mielessä se, että öisin lämpötilat voivat yhä laskea muutamiin asteisiin vaikka aurinko pitkään paistaakin.

”Esimerkiksi viime yönä Helsinki-Vantaan mittauspisteellä yön minimilämpötila oli kolme astetta, joka mitattiin aamuviideltä”, Saarikalle sanoo.

Äitienpäivänä eli sunnuntaina asteita on yli 20 Kainuuta ja Tornionjokilaaksoa myöten. Etelässä on tätä pari astetta lämpimämpää. Pohjois-Lapissa jäädään paikoin kymmeneen asteeseen ja Kaakkois-Suomessa on iltapäiväkuurolle pienen kuurosateen riskiä.

Forecan mukaan pilvisyys on runsainta Lapissa.

Ensi viikon puolella sää muuttuu näillä näkymin epävakaisemmaksi ja lämpötilatkin laskevat hieman. Tämän hetkisessä ennustuksessa näkyy, että etenkin tiistaista on tulossa kylmempi päivä.