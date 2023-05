Ahvenmaan maakuntahallitus myönsi luvan enintään viiden merikotkan metsästämiseksi. Merikotka on EU:n tiukasti suojelema laji.

Merikotka on EU:n tiukasti suojelema laji. Merikotka luodolla Ahvenanmaan pohjoispuolella syyskuussa 2019.

Ahvenanmaa aikoo ryhtyä ampumaan merikotkia. Maakuntahallitus on myöntänyt luvan enintään viiden merikotkan metsästämiseksi Lågskärin saarella, jossa pesii suuri haahkayhdyskunta.

Niin sanotun suojametsästyksen on tarkoitus suojella naarashaahkoja ja niiden poikasia, joita merikotkat saalistavat Lågskärissä. Haahkojen määrä Itämerellä on vähentynyt hälyttävästi, ja laji on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi.

Merikotka puolestaan on lisääntynyt niin paljon, että ahvenanmaalaiset haluavat ryhtyä metsästämään maakuntalintuaan. Suojametsästys katsotaan mahdolliseksi haahkakannan turvaamiseksi.

Asialla on suuri periaatteellinen ja luonnonsuojelullinen merkitys ennakkotapauksena. Merikotka on EU:n tiukasti suojelema laji. Se kuuluu lintudirektiivin korkeimman statuksen lajeihin, joiden suojelemiseksi valtioiden on ryhdyttävä erityistoimiin. Näitä lajeja ei saa metsästää.

Poikkeuksen voi saada vain, jos mitään muuta keinoa ei ole käytettävissä tai jos laji aiheuttaa vahinkoa kansanterveydelle, kotieläimille tai muuta vakavaa vahinkoa.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen mukaan edellytykset poikkeukselle ovat olemassa, sillä merikotka uhkaa Lågskärin haahkayhdyskunnan elinvoimaisuutta. Saarella pesii vuosittain noin tuhat naarashaahkaa.

”Päätös ei uhkaa merikotkaa lajina ollenkaan. Suojametsästyksen tarkoitus on hoitaa poikkeuksellinen tilanne, joka syntyy, kun kymmenet merikotkat kerääntyvät saalistamaan haahkoja Lågskärissä”, sanoo Ahvenanmaan ympäristöministeri Christian Wikström maakuntahallituksen tiedotteessa.

Tilanne on nurinkurinen.

Merikotka on Suomen luonnonsuojelun menestystarina. Lintu on saatu nostettua sukupuuton partaalta elinvoimaiseksi.

Merikotkat syövät haahkoja, joiden metsästystä saaristolaiset vaalivat ikiaikaisena perinteenään. Uroshaahkoja metsästetään keväällä, kun ne ovat jättäneet naaraat pesimään.

HS vieraili Ahvenanmaalla syksyllä 2019, jolloin merikotkien metsästystä alettiin suunnitella. Selvisi, että kotkajahti on arka aihe Ahvenanmaalla. Sitä ovat ajaneet ennen kaikkea metsästäjät. Kaikki eivät ole samaa mieltä.

Haahkojenkin metsästys on EU:n lainsäädännön vastaista. Ahvenanmaa on uhmannut EU:n kieltoa useita vuosia sallimalla kevätmetsästyksen. Suomi on saanut asiasta varoituksia.

Keväällä 2020 EU-tuomioistuin totesi, että Suomi rikkoo lintudirektiiviä, koska Ahvenanmaa on sallinut uroshaahkan kevätmetsästyksen EU:n toistuvista huomautuksista huolimatta.

Merikotka rauhoitettiin Ahvenanmaalla vuonna 1924 ja muualla Suomessa vuonna 1926.

Rauhoituksesta huolimatta merikotkia vainottiin aina 1950-luvulle saakka pesintää häiritsemällä, pesäpuita kaatamalla ja lintuja ampumalla.

Uusi uhka ilmeni 1970-luvulla. Kanta romahti ympäristömyrkkyjen, erityisesti DDT:n ja PCB:n, takia. Ne haurastuttivat munankuoret, eivätkä poikaset pystyneet kehittymään.

Tilanne oli hälyttävä. Merikotka oli sukupuuton partaalla.

Lintuharrastajat aloittivat talviruokinnan. Kanta alkoi vähitellen elpyä. Nykyisin merikotka on levittäytynyt paitsi saaristoon myös sisämaahan Lappia myöten.

