”Nyt he huomaavat asuvansa hotellissa ja joutuvat muuttamaan pois” – Majoittajia uhkaavat isot sakot Oulussa

Lyhytaikaisten vuokraajien nähdään torppaavan jopa uusia hotellihankkeita. Toisten mielestä Airbnb-toiminta on kaupungille entistä tärkeämpää. ”Tilanne näyttää aika mahdottomalta”, sanoo valtuutettu riitelystä.

Oulussa kaupunki uhkaa isoilla sakoilla taloyhtiötä, jossa asuntoja on käytetty Airbnb-vuokraustoimintaan. Taloyhtiö Asematorni 1 sijaitsee rautatieaseman vieressä.

Uhkasakoista päätti vastikään rakennuslautakunta, joka haluaa saada lyhytaikaisen vuokraustoiminnan talossa kokonaan loppumaan. Aikaa määräyksen noudattamiseen on annettu kolme kuukautta.

Sakkouhka on kohdistettu sekä koko taloyhtiöön että yhteentoista osakkeenomistajaan tai toiminnanharjoittajaan. Suurimmat sakot yltävät yli 30 000 euroon.

Kaikkiaan sakot koskevat 15 asuntoa. Niiden omistajissa on kuusi osakeyhtiötä ja kaksi yksityishenkilöä.

Oulun kaupungin tarkastuspäällikkö Tapani Hoppu perustelee sakon suuruutta sen liiketoimintaa estävällä vaikutuksella.

”Sakon on oltava riittävä, koska Airbnb-tuotot ovat suuria”, hän sanoo.

Monet ovat kokeneet Oulun kaupungin vetävän tiukkaa linjaa kaavamääräysten noudattamisessa ja Airbnb-toiminnan kieltämisessä. Hopun mukaan se ei pidä paikkaansa.

”Muissa isoissa kaupungeissa on jo aiemmin puututtu, meille tämä on ensimmäinen tapaus.”

Airbnb-asuntovuokrausta on rajoitettu merkittävästi viime vuosina maailmalla esimerkiksi Barcelonassa ja New Yorkissa.

Oulussa on otettu käyttöön Helsingin kaupungilta kopioitu vuoden 2020 ohjeistus, jonka mukaan tavallisissa asuintaloissa tapahtuva lyhytaikainen huoneistojen vuokraaminen on rajattu vain tilapäiseen ei-ammattimaiseen toimintaan.

Tuoreessa oikeustapauksessa Helsingissä kaupunki ei vaatinut naista lopettamaan majoitustoimintaa yhdessä huoneistossaan. Taloyhtiö valitti hallinto-oikeuteen, joka piti kaupungin tekemän päätöksen voimassa.

Oulussa on nähty Airbnb-toiminnan myös hyödyttävän kaupunkia tilanteessa, jossa majoituspaikkoja on jo pitkään ollut kysyntään nähden liian vähän.

Hotellihankkeista paikallaan junnaa surullisenkuuluisa Torihotelli, eikä torinrantaan suunniteltu Terwa-towerkaan kovin vauhdikkaasti edisty. Oma lukunsa on tyhjilleen jäänyt kylpylähotelli Eden.

”Oulussa on myös isoja rakennushankkeita tulossa ja menossa. Niiden työntekijät tarvitsevat tilapäismajoitusta”, muistuttaa kaupunginvaltuutettu Eeva-Maria Parkkinen (kesk), joka teki valtuustossa aloitteen Oulun Airbnb-ohjeen muuttamiseksi enemmän kaupungin elinvoimaa kehittäväksi.

Parkkinen olisi odottanut uhkasakkojen määräämisen kanssa.

”Olisin toivonut, että asiaan olisi löydetty jonkinlainen välimuoto ja sopuratkaisu. Tällä hetkellä tilanne näyttää aika mahdottomalta.”

Parkkinen sanoo ymmärtävänsä myös Airbnb-vuokrauksen aiheuttamia haittoja. Niistä huolimatta pitäisi hänen mielestään löytää ratkaisu, joka palvelee sekä osakkeenomistajia taloyhtiöissä että kaupungin ja yrittäjien etua.

Tarve majoitukseen kasvaa, kun Ouluun on tulossa isoja tapahtumia Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna 2026.

Tarkastuspäällikkö Hopun mukaan Oulun Airbnb-ohjeistuksen päivittämiselle ei ole tällä hetkellä perusteita. Hän pitää mahdollisena, että kasvanut Airbnb-toiminta estää hotellirakentamista.

”Hotelleja ei kannata rakentaa, kun majoittujat menevät Airbnb-kohteisiin.”

Oulussa on pitkään rakennettu paljon pieniä yksiöitä. Hoppu sanoo sen vääristäneen asuntokantaa ja asuntojen menneen tämäntyyppiseen vuokraustoimintaan.

”Viranomaiset ovat toivottomia.”

Ohjeistukset ja käytäntö vaihtelevat ja alalle on odotettu selkeää lainsäädäntöä. Oikeudessa toimintaa on linjattu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) muutama vuosi sitten. Siinä muun muassa todettiin luvattomaksi Helsingissä Airbnb-vuokrausta harjoittaneen yhtiön toiminta, johon kuului yksitoista asuntoa.

Linjaus jätti kuitenkin paljon kysymyksiä auki. Epäselvää on edelleen se, milloin vuokraus on lyhyt- ja milloin pitkäaikaista. Entä kuinka monta asuntoa yhdellä toimijalla voi olla?

Airbnb-toiminnasta tehtyjen valitusten taustalla on yleensä siitä aiheutunut erilainen häiriö ja liikenne. Häiriö poikkeaa pysyvien asukkaiden aiheuttamista elämisen äänistä.

”Yksikin pariskunta osti Asematorni 1:stä eläkeasunnon. Nyt he huomaavat asuvansa hotellissa ja joutuvat muuttamaan pois”, Hoppu sanoo.

Uutta ohjeistusta alalle on parhaillaan laatimassa Rakennustarkastusyhdistys, jossa asia on lausuntokierroksella. Kunnissa on myös toivottu, että toimintakenttää ja lainsäädännön tarvetta selvitettäisiin ministeriötasolla.

Hoppu muistuttaa, että sallittua on edelleen oman asuntonsa vuokraaminen silloin, kun itse lähtee vaikkapa lomamatkalle.

Oulussa osa rakennusliikkeistä on viime aikoina lisännyt lyhytaikaisen majoitustoiminnan kiellon yhtiöjärjestykseen jo rakennusvaiheessa. Myöhemmin yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen.

Toisaalta majoitustoimintaa varten Ouluun on nyt tulossa ensimmäinen pelkästään Airbnb-vuokraukseen tarkoitettu asunto-osakeyhtiö. Yksi rakennusliike on Hopun mukaan hakenut kaavamuutosta rakentaakseen lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitetun talon keskustaan.

”Rakennus tulee tehdä samoilla määräyksillä kuin hotellit rakennetaan. Esimerkiksi vaatimukset paloturvallisuuden osalta ovat tiukemmat.”

Vielä suunnitteluvaiheessa oleva hanke on sekä Hopun että Parkkisen mielestä kannatettava päänavaus. Hoppu sanoo usuttaneensa rakennusliikkeitä tarttumaan tähän mahdollisuuteen ja kiinnostusta on ollut.

Hoppu kannustaisi myös omakotiasujia Oulussa yhä enemmän hakemaan lupia lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan.