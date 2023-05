Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Itäraja

Rajavartio­laitoksen julkaisema kuva itä­rajan uudesta aidasta herättää ihmetystä – ”Heppoisa”

Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkarin mukaan itärajan pilottiaita on sellainen kuin on tarkoitus. Twitterissä julkaistuissa kuvissa kuvakulma on hänen mukaansa valittu huonosti.

Itärajalle rakennettava pilottiaita on kolme metriä korkea.