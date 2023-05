Oululainen Pauli Syrjä oli jo pukeutumassa sortseihin ja lyhythihaiseen paitaan sunnuntaipäivän kävelylenkkiä varten. Vaimon Riitta Syrjän talvinen asu sai hänet kuitenkin muuttamaan mieltään ja valitsemaan suojaavampaa vaatetta.

”Sortsit olisi riittänyt”, hän sanoi pariskunnan paistatellessa päivää Nallikarin auringossa.

Sunnuntailenkillään olleet Pauli ja Riitta Syrjä pysähtyivät paistattelemaan päivää Oulun Nallikarissa.

Riitta Syrjälle vain hansikkaat olivat liikaa.

”Otin hansikkaat, koska käteni ovat aina kylmät. Ei niitä nyt tarvinnut, on niin kaunis ilma ja tuuleton keli.”

Sää lämpeni viikonloppuna kesäisiin lukemiin lähes koko maassa. Oulussa lämmintä oli sunnuntaina päivällä noin 17 astetta.

Moni pitää kevätsäätä kuitenkin petollisena, koska maa hohkaa kylmää. Paksusta takista ei kannata luopua liian äkkiä.

Pirkko Koski ajattelee toisin.

”Kesä on aloitettava aikaisin, koska se on lyhyt”, hän sanoi.

Oulun Alppilassa asuva Koski oli pukeutunut sunnuntain pyörälenkilleen kesämekkoon.

Pirkko Koskelle tuli kesämekossa pyöräillessä hieman vilu. Suojaisessa paikassa tarkeni.

”Huomasin, että pyöräillessä tuli hiukan vilu, mutta en minä pelkää yhtään, että vilustuisin.”

Asuvalinta perustui edellisen päivän kokemukseen. Koski pyöräili 60 kilometrin lenkin tuulitakissa ja joutui riisumaan sitä välillä, kun tuli kuuma.

Kylmänkestävää sorttia kertoi olevansa myös Jorma Hintsala, joka heitti Nallikarin auringossa paidan pois. Housunlahkeetkin mies kääri ylös, sen verran kuumalta tuntui.

Jorma Hintsala kääri lahkeetkin ylös, sen verran kuumalta kevätpäivä tuntui.

”Ei tule kylmä, ennemmin hikeä pukkaa. Olen istunut ilman paitaa melkein maaliskuusta lähtien omalla pihalla. Siinä on tuuleton paikka.”

Oulussa lumet sulivat vasta äsken ja Nallikarissa rantakivikon varjossa oli yhä jäätä. Kari Kanasen mielestä kevätsäiden petollisuudessa voi olla jotain perää. Pyörälenkilleen Kananen pukeutui silti lyhythihaiseen t-paitaan.

Kari Kananen piti lyhythihaista paitaa pyörälenkilleen oikeana valintana.

”Ainakin minulle se oli hyvä valinta, ei palellut pienessä vastatuulessakaan. Kaikkihan me ollaan erilaisia tässä suhteessa”, sanoi Kananen.

Johanna ja Markku Rytivaara nousivat Nallikarin näköalatorniin tuulitakeissaan.

”Kohta saa ottaa takin pois”, Johanna Rytivaara totesi.

Johanna ja Markku Rytivaara valitsivat sunnuntailenkilleen tuulenpitävää ja liikunnallista vaatetta.

Markku Rytivaara sen sijaan ei aikonut luopua takista.

”Se on meillä suomalaisilla perusvire, että palella ei saa. Mieluummin pitää olla kuuma. Se on lähtökohta, joka on opetettu jo lapsuudessa.”

Merenrannassa ikänsä asunut ymmärtää Markku Rytivaaran mukaan sen, että aina vähän tuulee ja on viileää.

Paksumpaa vaatetta oli päällä mereltä rantautuvilla kalastajilla Jukka Kivelällä ja Simo Väyrysellä. Koska merellä ei vain käydä, vaan ollaan tunteja, pitää pukeutua hyvin.

Jukka Kivelä ja Simo Väyrynen rantautuivat siianpyynnistä Oulun Nallikarissa sunnuntaina.

”Oli kylmä tai lämmin, silti aina on hiki”, sanoi Väyrynen.