Kotimaa | Rajaliikenne

Venäjä näyttää alkaneen mitätöidä suomalaisten viisumeja raja-asemillaan

HS:n tietojen mukaan torstaista lähtien kymmeniä EU-kansalaisia on käännytetty takaisin Venäjän rajalta etenkin Vaalimaalla. Viisumeihin on lyöty FSB:n mitätöity-leima, ja vankilatuomioitakin on väläytelty.

Venäjälle pääsyä odottavia autoja Vaalimaan raja-asemalla syyskuussa 2022.

Venäjä näyttää laittaneen pisteen suomalaisten tankkausmatkoille itärajan taakse. Venäjän rajaviranomaiset ovat torstaista lähtien ja erityisen vilkkaasti perjantaina mitätöineet suomalaisten rajanylittäjien viisumeita ja käännyttäneet heitä rajalta takaisin Suomeen. Käännytyksiä ja viisumien mitätöintejä on tapahtunut HS:n tietojen mukaan etenkin Vaalimaan raja-asemalla, mutta myös ainakin Nuijamaalla. Tiettävästi tapauksia on ollut kymmeniä. Käännytettävät ovat tyypillisesti olleet menossa Venäjälle tankkaus- tai ostosmatkalle. HS tavoitti kymenlaaksolaisen miehen, jonka Venäjän rajaviranomaiset käännyttivät Vaalimaalta takaisin varhain perjantaiaamuna. Hän ei halua asian arkaluonteisuuden vuoksi esiintyä omalla nimellään. Mies oli noin kello viiden aikaan menossa tavanomaiselle tankkaus- ja ostosmatkalleen Viipurin suuntaan. Hänellä on ollut tapana ajaa ostoksille joko Viipuriin asti tai sitten käydä vain Venäjän raja-aseman lähellä olevalla huoltoasemalla. ”Edellisen kerran kävin keskiviikkona, eikä silloin ollut mitään ongelmia”, hän sanoo. Mies kertoo, että menomatkalla Suomen rajatarkastuspisteellä rajaviranomaiset varoittivat häntä suomalaisten käännytyksistä. ”Ajattelin kuitenkin mennä Venäjän rajatarkastukseen, koska olin sinne asti ajanut”, mies sanoo. Venäjän rajatarkastuspisteellä passintarkastus ja auton papereiden tarkastus sujuivat aluksi ongelmitta. ”Sitten minulle sanottiin, että odota. Passi ja rekisteriote jäivät Venäjän viranomaisille.” Viiden minuutin kuluttua toinen rajavirkailija ohjasi miehen tarkastuskopilta päärakennukseen. Jonkin ajan kuluttua miehelle tuotiin lomake, johon hänen piti kirjoittaa kotiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja matkan määränpää Venäjällä. Vähän ajan kuluttua miehen piti täyttää uusi lomake. Siihen piti jälleen kirjoittaa kotiosoite, puhelinnumero ja matkan päämäärä, mutta myös viisumin myöntäneen tahon nimi. Viimeinen kohta koitui kohtalokkaaksi. Mies ilmoitti viisumin myöntäjäksi suomalaisen viisuminvälittäjäyhtiön, jolta hän oli ostanut viisumin. Se oli virhe, sillä hänen olisi pitänyt ilmoittaa myöntäjäksi viisumikutsun esittänyt venäläinen taho. Kutsuja oli moskovalainen yhtiö, jonka nimi on kirjoitettu viisumiin, mutta kyrillisin kirjaimin. ”En olisi kutsujan nimeä kuitenkaan osannut kirjoittaa oikein, koska en osaa venäjää”, mies sanoo. Vain venäjän kieltä osannut rajavirkailija ei opastanut miestä lomakkeen täyttämisessä. Sen sijaan hän näytti jonkin ajan kuluttua suomalaismiehelle käännösohjelman avulla kännykästä, että tietyn lakipykälän perusteella miehen viisumi oli peruttu. Miehelle palautettiin passi, jossa oleva viisumi oli saanut uuden leiman. ”Viisumiin oli lyöty mitätöity-leima, vaikka venäjää osaamattomana en leiman tekstiä ymmärtänytkään”, mies sanoo. Venäjän viranomaiset löivät perjantaiaamuna kymenlaaksolaisen miehen viisumiin FSB:n mitätöity-leiman Vaalimaan raja-asemalla ja käännyttivät hänet takaisin Suomeen. Annulirovano- eli mitätöity-sanan lisäksi leimassa lukee Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n Leningradin alueen rajahallinto-osaston nimi. Mies ei saanut mitään virallista asiakirjaa viisumin mitätöimisen perusteista. Miehen seikkailu Venäjän rajatarkastuspisteellä kesti noin tunnin, minkä jälkeen hän palasi Suomeen. Hänen kanssaan yhtä aikaa Vaalimaan rajatarkastuspisteellä oli kolme muuta autoillaan liikkeellä ollutta suomalaista, jotka myös joutuivat palaamaan Suomeen ilman voimassa olevaa Venäjän viisumia. Kaikkia EU-passilla matkustavia ei kuitenkaan käännytetty. Kymenlaaksolaismiehen mukaan hänen kanssaan samaan aikaan rajatarkastuksessa ollut virolainen mies oli päässyt Venäjälle kerrottuaan olevansa menossa hammaslääkäriin Pietariin. Myös Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset pääsivät ylittämään rajan vapaasti. Venäjän rajaviranomaisten toiminta vaihtelee HS:n tietojen mukaan eri raja-asemilla. Nuijamaan raja-asemalla Venäjän viranomaiset käännyttivät perjantaina suomalaismiehen, mutta eivät mitätöineet hänen viisumiaan. Sen sijaan mies laitettiin allekirjoittamaan asiakirja, jonka mukaan miehellä on maahantulokielto Venäjälle. ”Teillä ei ole lupaa tulla Venäjän federaation alueelle”, lukee asiakirjassa, jossa viitataan Venäjän maahantuloa ja maastalähtöä koskevaan lakiin. Samoin kävi Baltiasta kotoisin olevalle miehelle, jolla myös on EU-passi. Hän oli menossa Venäjälle Suomessa asuvan venäläisen puolisonsa kanssa. Miehelle annettiin myös allekirjoitettavaksi asiakirja, jossa kerrotaan maahantulokiellosta. Asiakirja on kuitenkin hieman erilainen kuin suomalaismiehelle annettu: baltialaista uhataan lisäksi jopa neljän vuoden vankeudella maahantulokiellon rikkomisesta. Venäjän viranomaiset eivät ole kertoneet, pitkäänkö maahantulokiellot ovat voimassa. Baltiasta kotoisin olevaa miestä uhkaa jopa neljän vuoden vankeus, mikäli hän rikkoo yllättäen perjantaina Nuijamaan raja-asemalla Venäjän viranomaisilta saamaansa maahantulokieltoa. Suomalaisten viisumien mitätöinneistä ja käännytyksistä oli perjantaina päivällä Kaakkois-Suomen rajavartiostolla vasta alustavaa tietoa. ”Olemme havainneet, että joitakin henkilöitä on tullut takaisin Venäjältä, mutta emme kerää tietoa siitä, miksi yksittäisten ihmisten matka ei ole onnistunut”, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari. Hänen mukaansa Suomen rajavartiostolla ei ole selvää kuvaa siitä, ovatko esimerkiksi Venäjältä käännytettyjen suomalaisten asiakirjat tai muut maahanpääsyn edellytykset olleet kunnossa. Kyseessä ei myöskään ole Suomen rajaviranomaisten toimivaltaan kuuluva asia. Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Venäjä ei ole enää myöntänyt EU-kansalaisille juuri muita pitkiä monikertaviisumeita kuin liikematkaviisumeita. Esimerkiksi kulttuuri- tai journalistiviisumeiden myöntäminen on käytännössä jäissä. Tankkausmatka on käytännössä turistimatka, mutta tankkaajat ovat perinteisesti käyneet Venäjällä liikematkaviisumilla. Syynä on se, että turistimatkoja varten Venäjän konsulaatti on myöntänyt Suomen kansalaisille vain yksikertaviisumeita. Jos jokaiselle tankkausmatkalle joutuisi ostamaan uuden yli sadan euron turistiviisumin, tankkaaminen ei enää olisi edullista. Venäjän lakien mukaan tankkaamassa tai ostoksilla käyminen ei täytä liikematkan edellytyksiä, mutta Venäjän viranomaiset ovat tähän asti katsoneet liikematkan tunnusmerkkien täyttymistä läpi sormien. Liikematkaviisumeissa kutsujana on venäläinen yhtiö, jonka toimipaikka on yleensä Moskovassa. Suomessa olevat matkatoimistot ja viisumivälitysyhtiöt eivät voi käyttää muita kuin Venäjän konsulaatin hyväksymiä kutsujayhtiöitä. Venäjän lainsäädännön tiukan tulkinnan mukaan tankkaus- tai ostosmatkalle Viipuriin menevän suomalaisen voi katsoa rikkovan viisumin myöntöperusteita, kun hän ei ole Venäjällä tekemisissä virallisen kutsujatahonsa kanssa eikä edes käy kutsujatahon paikkakunnalla. Turisteina ja tankkaajina liikematkaviisumilla Venäjällä käyneet suomalaiset eivät kuitenkaan ole usein edes tienneet, mikä heidän kutsujatahonsa on. Kymenlaaksolaismiehen viisumin mitätöinti tapahtui sattumalta hänen sadannella Venäjän-reissullaan nykyisellä viisumillaan. Mies ehti käyttää kahden vuoden viisumiaan noin vuoden ajan. Miltä nyt tuntuu, kun tankkaus- ja ostosreissut Venäjälle ovat ohi? ”Harmittaa, kun ei pääse tankkaamaan edullista polttoainetta. Viisumiakin jäi vielä vuosi käyttämättä. Menihän siinä eläkeläisen aika mukavasti, kun otti sen harrastuksena.” Mies sanoo kuulleensa myös kommentteja, joiden mukaan kenenkään ei pitäisi matkustaa hyökkäyssotaa käyvään maahan. Myös Suomen ulkoministeriö on antanut kehotuksen olla matkustamatta Venäjälle turvallisuussyistä. ”Kaakonkulmalta ja yleensä Itä-Suomesta on ollut kävijöitä niin paljon, että he ymmärtävät Venäjällä käymistä varmasti paremmin kuin lännessä”, mies arvioi.